Ofansif oyunun keyfine doyum olmaz, biliyoruz. Ne var ki şartlar ne olursa olsun, savunmanızı sağlam tutacaksınız arkadaş.

Öyle ailecek ofansa çıkarsanız, elin oğlu gelir faturayı ağır keser! Gol bulmak sabır işidir, sabır! Hücumda iken topu kaptırıyorsanız, ki Beşiktaş üç golü de ilk yarıda böyle yedi, gerekirse faul yapacaksınız, risk alacaksınız, kart görme pahasına o pozisyonları tehlikeye dönüşmeden keseceksiniz...

PAOK’u Beşiktaş ile asla aynı kantara koymam, ne kadro, ne de futbol olarak!

Gelin görün ki, PAOK’un ilk yarıda kısa sürede bulduğu üç golün aynı kanattan gelmesi beni şaşırtmadı değil!

Kartal’dan gidenler malum, yerleri doldu mu? Örneğin Gökhan Gönül, yeri hala bom-boş, dolar mı çok zor! Üç gol de bu kanattan geldi, ortaya çıkıp, faturanın tamamını oranın adamı olmayan Lens’e mi keselim, haksızlık ederiz! Keza Burak Yılmaz’ın yokluğuna Larin çare olur mu, o da soru işareti.

Belli ki, Sergen hoca zorunluluktan Lens’i oraya çekti. Kaldı ki Lens’in hücumda etkili olduğunu bilmeyen yok, nitekim, Larin’in golündeki asisti, bunun en büyük göstergesidir. Necip orada aslanlar gibi oynardı bence, en azından görev yerine sadık kalırdı. Nitekim, ikinci yarıda Sergen hoca doğruyu buldu, sağ beke onu yerleştirdi. Peki, gollerde hiç mi stoperlerin hatası yok arkadaş, onları yok mu sayacağız?

İlk yarıda baskı kuran, pozisyon arayan Beşiktaş idi... Ancak o üç basit gol, sıkıntıya soktu Kartal’ı...

Neyse ki, Larin 37’de attığı golle farkı ikiye indirdi, Ersin’in 41’de kurtardığı penaltı, belki de maçın kırılma anıydı. Boyd 42’deki o fırsatı gole çevirse, PAOK’un işi ilk yarıda biterdi, olmadı!

HHH

Sergen hocanın Oğuzhan hamlesi, Boyd’un kenara alınması Kartal’ı pas trafiğine döndürdü. Nitekim, 49’da Oğuzhan Lens’i kaçırdı, tecrübeli futbolcu kaleciye takıldı! 59’da Ersin, yine kalesinde devleşti.

Sergen hoca, bu kez Dorukhan’ı ardından Umut’u oyuna sürdü, Kartal oyunu tek kaleye çevirdi, risk aldı, ancak rakip savunma duvarını bir türlü aşamadı. Buna bir de İtalyan hakemin Kartal lehine vermesi gereken penaltıyı da es geçmesini ekleyelim.

İşin özeti mi? PAOK gibi bir takıma Beşiktaş’ın elenmesi inanılır gibi değil! Adamlar üç kez geldiler, üç gol buldular! Bu elenişe bir sürü mazeretler üretebiliriz, yanlış kadro tercihi, yenen üç basit golü gösterebiliriz. Sonuçta PAOK gibi bir takım geliyor, Beşiktaş’ı eliyor, gerçek bu !Neyse ki, Avrupa Lig’i var, orası da dikenli bir yol!