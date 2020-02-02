Eğri oturacağız, doğruyu konuşacağız, arkadaş... Beşiktaş’ın kadrosu malum, bu oyuncularla sezonu tamamlanacak. Valla, Sergen Yalçın geldi, o ilk yarıdaki Kartal’ı uzun zamandır, böylesi ‘iştahlı’ izlemedim desem abartmış olmam. Arkadaş, o baskı, o pres, o takım savunması, yardımlaşma, pas trafiğini, oyun kontrolünü gördünüz mü?

Elbette Sergen hocanın elinde sihirli değnek yok, ama taraftar ve camianın müthiş bir desteği var. Özgüven ve moral-motivasyonun dibe vurduğu Kartal’ı ayağa kaldırmak, yarışın içine tekrar itmek zorlukların en büyüğüdür kuşkusuz. Belli ki Sergen hoca Ümraniye’de o kısacık çalışmada öncelikle oyunculara moral şırınga etmiş, bunu dün gözlemledik. Artı, oyun şablonunda değişikliğe gitmiş. Karşılaşmaya 4-1-4-1 sistemiyle başlayan Sergen hoca, Burak Yılmaz’ın golüne, Skoda’nın yanıt vermesi üzerine, takımı üçlü savunmaya döndürdü. Skoda’nın attığı gole bakar mısınız Allah aşkına? Top Ruiz’in kafasından sekiyor, Vida geç kalıyor, Karius çıkıyor, havayı kucaklıyor! Bu kadar basit gol yenir mi arkadaş?

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Rizespor, iyi kapanan, hücuma çabuk çıkan bir ekip... Lider Sivasspor’a geçtiğimiz hafta kök söktüren takımdan söz ediyoruz.

Dün bir kez daha gördük ki, Kartal, kapalı savunmayı açmakta zorlanıyor. İkinci yarıda Kartal’ın risk alması, skor tabelası adına elbette önemliydi. Ne var ki, risk alırken, savunma güvenliğini elden bırakmayacaksınız. Aminu’nun pozisyonlarını gördünüz mü? Bir topu direkten döndü, yüzde yüzlük fırsatı, auta gönderdi. Ya onlar gole dönüşseydi, eyyy savunmacılar ve Karius! Şans her zaman yanınızda olmaz, bilesiniz!

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Allah’tan Kartal’ın cengaveri var, gençlere taş çıkartır, taş... Hem sağ kulvarı kontrol edeceksiniz, hem de ofansa isabetli ortalar yapacaksınız... Bunlara bir de harika bir gol ekleyeceksiniz... Bunların adresi Gökhan Gönül’dür... Adam hem örnek, hem de gönülden oynuyor, helal olsun.

Siyah-Beyazlı futbolcular, ilk yarıda adeta ‘tazı’ gibiydiler, ikinci yarıda oyundan düştüler. Sergen hoca, bu düşüşe oyuncu hamleleriyle karşılık verdi, Kartal, zorlu deplasmandan üç puana kanat çırptı.

Evet, Sergen Yalçın o imza töreninde ona olan sevgiye-güvene ilk maçında üç puanla yanıt verdi, Ümraniye’deki kara bulutları da şimdilik dağıttı, camiaya da gelecek adına umut aşıladı.