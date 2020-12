Futbol ne ilginç bir oyun değil mi? Alanya’nın gidip Denizlispor’a takılacağı akla gelir miydi? Takıldı, üç puan kaybetti! Hadi bunu geçtik, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin haftayı sıfır çekerek kapatmasına ne diyeceksiniz? Bu oyunun güzelliği de, çekiciliği de burada yatıyor.

Demem o ki, Beşiktaş’ın eline harika bir fırsat gelmiş, yen Erzurumspor’u çık yukarı arkadaş.

Yoo, illa taraftarını sıkıntıya sokacak... Psikolojik olsa gerek, üçüncü bölgede panik yaşıyor, eli-ayağına dolaşıyor. Bu oyunda rakibin kim olursa, olsun hafife almayacaksınız arkadaş!

İkinci yarı ne olur bilemem, ancak ilk yarıda Kartal’ın çok etkili olduğunu söylersek, ayıp ederiz! Hücum anlamında iyiydi, gelin görün ki, bunu üretime yansıtamıyorsanız neye yarar ki? Ceza sahasına bile girmekte zorlandı Kartal! Artı, ileri çıkışlardaki pas hatalarını da buna eklemekte yarar var.

Erzurumspor diplerde, çıkış yolu arıyor, yani kaybedeceği bir şey yok. Çıktılar, öyle aman aman savunmaya kapanmadılar, enerjileri neyse onu ortaya koydular.

Kartal, kalesinde bu yarıda sıkıntı çekmedi değil! Hayır, rakip üretmedi, kaleci Ersin’in topu oyuna sokuşlarından kaynakladı! Vur be kardeşim vur, top yarı sahaya geçsin hiç olmazsa!

Neyse bu yarıda Aboubakar geri vitese taktı sanırım! İlk yarıda harika bir pozisyon buldu, çok net, gelin görün ki, tecrübeli futbolcu çerçeve yerine topu kaleciye nişanladı! Tam senlik o pozisyon, at kardeşim, at... Hem sen, hem de takımın rahatlasın! Neyse ki, ikinci yarıda biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle hatasını kapattı!

Kartal coştu

Her bölgenin adamı, Kartal’ın cengaveri Necip Uysal’ı Ömer kontrolsüz girdi, indirdi, karar penaltı. Aboubakar, şık bir vuruşla gole çevirirken, Kartal’ı psikolojik olarak çekip ipten aldı.

Sonra mı?

Erzurumspor’un direnişi bitti, N’Koudou sahne aldı, farkı ikiye çıkardı. Bu gol, olası bir iş kazasına da set çekerken, şov da birlikte geldi. Önce Vida, bana göre maçın en klas golüne imza attı. Aboubakar rahatladı, zor pozisyonda golü bulurken, rakibin moral motivasyonunu da yerle bir etti, kaderiyle baş başa bıraktı.

Böylesi kritik bir hafta da, Kartal cephesinden şu iyi oynadı, bu kötü oynadı tartışmasına girecek halimiz yok. Önemli olan galibiyetti, Kartal bunu gerçekleştirdi, haftanın en kârlı takımı oldu, yetmez mi?