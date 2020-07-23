Yerli hocalarımızın başarılarını gördükçe inanın göğsüm kabarıyor. Fakat ne zaman bu köşede bir yerli hocamıza övgüler yağdırsam, ortaya birileri çıkıp, sosyal medyadan beni eleştiri yağmuruna tutuyorlar!

Valla, kim ne derse desin umurumda değil, yerli hoca benim doğrum, taviz de vermem.

Alın size Okan Buruk... Galatasaray’da oynarken UEFA Kupası’nı kaldırdı, Inter’de top koşturdu, teknik adamlığa döndü, 2017-18 sezonunda Akhisar’da Türkiye Kupası kazandı. Çaykur Rize’de başarılıydı, Başakşehir’e teknik direktör oldu ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

Peki, buna ne diyeceksiniz eyyy yabancı hayranları? Efendim diyorlar ki; elinde iyi kadro var, tabii ki şampiyon olur...

Hadi oradan! Önemli olan o kadroyu verimli hale getirmektir.

Kadroları iyi olanları da gördük! Örneğin Fenerbahçe ve Galatasaray, ikisi de hüsrana yelken açtılar bu sezon! Önünde UEFA gibi bir hedef de var, son 16’ya kaldılar... Kopenhag sınavını geçtikleri anda ki, ilk maçta avantajı yakaladı, çeyrek finale kalacak.

Yaşım 65’e dayandı, hayatımda bir kez UEFA Kupası’nı gördüm... Okan Buruk ve Başakşehir o kulvarda da hedefe doğru gidiyor. Buruk ve öğrencileri UEFA Avrupa Ligi’ni Türkiye’ye ikinci kez getirirlerse hiç şaşırmam, sürpriz de olmaz... Yolları açık, şansları bol olsun...

Devler Ligi’ni unutmayalım, asıl büyük hedef o kulvardır. Başakşehir kadrosunu bozmazsa, biraz da takviyeyle Devler Ligi’nde birçok ülke takımına kafa tutar, görürsünüz.

Durun bitmedi... Alın size Sergen Yalçın, Anadolu stajını tamamladı, usta olarak Beşiktaş’a döndü. Kartal’ı o dar kadroya karşın, yukarılara taşıdı, bugünkü tablosu onca handikapa karşın büyük başarıdır.

Mehmet Özdilek; risk aldı, gitti TFF 1. Lig’de Erzurumspor’un başına geçti, takımı yeniden Süper Lig’e taşıdı.

Erol Bulut, Anadolu’da gittiği her yerde iz bıraktı, Alanya’yı yukarılara taşıdı, esas hedefin biraz uzağında kaldı ama kupada adını finale yazdırmayı başardı. Adı Fenerbahçe ile anılıyor ki, büyük bir olasılıkla rotayı İstanbul’a kıracak.

Bir hocamız daha var; Rıza Çalımbay... 6.5 milyon euroya takım kurdu, Yatabare dışında adı-sanı belli olmayan oyuncularla yola çıktı, devleri geri de bıraktı, Sivasspor’u hep yarışın içinde tuttu.

Onun içindir ki, yerli hocalarımıza biraz sabır gösterelim, yerden yere vurmayalım, sahip çıkmıyorsanız hiç olmazsa başarılarına dil uzatmayın!

Çebi’yi rahat bırakın

Geçen hafta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin olağanüstü kongreye gideceği yolunda haberler çıktı.

Doğru mu, gider mi?

Neticede ‘ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ misali!

Beşiktaş yıllardır uzmanlık alanım, tabii ki bunlar iddia ya da dedikodu da olsa, doğru adresin kapısını çalmak gazetecilik gereğidir.

Başkanı aradım, konuştum, bu iddiaları kendisine sordum.

Önce şaşırdı, “Nerden çıktı bu?” dedi ve ekledi: “Yok böyle bir şey...Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte sonuna kadar görevime devam edeceğim...”

Başkan haklı, niye seçime gitsin, şurada göreve geleli kaç ay oldu?

Sanırım bu tip iddiaların temelinde ekonomik sıkıntı yatıyor! Kaldı ki başkan da her platformda bu krizi anlatıyor, çözüm üretmeye çalışıyor.

Demem o ki, yeni bir seçim Beşiktaş’a asla yarar sağlamaz, tam tersi zarar verir.

Başkan ve yönetimini bu tip iddialarla yormayı bırakın, köstek olmak yerine destekleyin.

Seçim tarihi bellidir, yapılır, kim istiyorsa adaylığını koyar.

NOKTA...

‘Fatih Terim taviz vermez’

Şu sıralar Galatasaray’a takılıyorum doğal olarak!

Niye mi?

Kardeşim, İmparator Fatih Terim’in olduğu yerde ‘başarı’ kelimesi ön planda gelir. Ne var ki Aslan bu sezonu ‘pas’ geçti, tartışmalar sürüyor!

Elbette bu kayıp sezon, asla Fatih Terim’in başarılarına gölge düşürmez. Geçtiğimiz hafta yine bu köşede Falcao konusunu masaya yatırdım, bir dizi sorulara yanıt aradım.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak’ı tanırım, ancak hiçbir telefon trafiğim olmadı. O yazımın üzerine beni telefonla aradı, Falcao konusunda görüşlerini paylaştı. Tabii ki bu konuşmalarda kayıt dışı söylemler var, ama onları yazmak bana yakışmaz.

Efendim, Hayri Kozak camianın önde gelen isimlerindendir.

Bakın Kozak, Falcao konusunda ne diyor?

“Maalesef Falcao konusunda birçok dedikodu var. Doktor raporlarının olumsuz olduğu söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Bu gelişmelere Fatih Terim hocamızın reaksiyon göstermemesi düşünülemez. Benim tanıdığım Fatih Terim bu konularda asla taviz vermez.”

Valla Hayri Kozak’ın cümlelerine aynen katılıyorum... Özellikle ‘taviz’ konusunda yerden göğe kadar haklı... Şunu iyi biliyoruz ki, Fatih Terim hocamızın da Falcao konusunda kapalı kapılar ardında tepkileri var ama susmayı tercih ediyor, bu da doğaldır.

Yani ‘aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık’ misali!

İşin özeti, Falcao büyük ümitlerle alındı ama ağır abi kafasına göre takılıyor, ‘bir var, bir yok’ misali! Artı üç yıllık alacağı ücret Aslan’ın kasasını yakıyor!

Bu tabloda Falcao ile üç yıllık birliktelik nasıl devam edecek, ben de çok merak ediyorum!

Ne yazdıysak o!

Yaklaşık iki ay önce bu köşede ‘Fatih hocaya sorular!’ başlıklı bir yazı kaleme almıştım. O yazıda Selçuk İnan’ın, Terim’in yardımcılığına getirileceğini yazdım, doğru çıktı.

Ne diyorsak, ne yazıyorsak o!

Şimdi sırada Hakan Balta kardeşimiz var, o da kulübede yerini alacak. Ayhan Akman’ın da adı geçiyordu, şimdilik gelişmelerin olumsuz olduğu ileri sürülüyor. Bakarsınız o da olur!

GÜZEL SÖZLER

“Gittin mi büyük gideceksin! Ayrılık bile gurur duyacak seninle.”

CAN YÜCEL