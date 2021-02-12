Türkiye Kupası, rotasyon anlamında teknik adamlar için bir fırsattır, eyvallah. Ama öncelikle ‘sağlam’ kadron ile çık, skoru ve turu garantiye al, rotasyona sonra gidersin, aceleniz ne?

Ne oldu?

Turu penaltılarla geçtin, taraftarlarına da çile çektirdin, çile!

Gördük ki, Sergen Yalçın hoca, ofansta etkili oyuncularını yedeğe çekerken, Cenk Tosun ile Hasiç’i 11’de sahaya sürdü. Cenk Tosun’a ‘evet’, Hasiç kardeşimize ‘Hayır’... Çünkü Ghezzal’ın yerini dolduracak kadar tecrübesi yok ki!

Ancaak, şunu unutmayalım ki, Avrupa kapısını aralamak, bu kupayı kazanmaktan geçiyor. Turu geç, final oyna, kupayı kazan çık Avrupa’ya! Sanırsınız ki, şampiyonluğun garantisi var!

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Bu rotasyona karşın, Beşiktaş, oyuna baskılı ve iştahlı başladı. Konyaspor’daki teknik adam değişiminin ev sahibi ekibi olumlu etkilediğini de gözlemledik. Uzatmalar dahil, savunmada müthiş bir direniş gösterdiler, turu penaltılara taşımasını bildiler.

Nitekim Kartal, baskısının karşılığını 13’de Sukubiç’in asistini (!) Oğuzhan’la iyi değerlendirdi, topu kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderdi.

Buna karşın ev sahibi takım direnişini sürdürdü, beş dakika sonra duran toptan Abdülkerim’in kafa golüyle karşılık verirken, Kartal’ın o malum savunma zaafı bir kez daha ortaya çıktı!

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İkinci yarı mı? Beşiktaş cephesinde değişen bir şey yok. Baskı yapan, üreten, ancak net fırsatları gole çeviremeyen Kartal’ı gördük, biz alıştık! Şanssızlık falan demeyin, bunun adı düpedüz beceriksizliktir!

Böylesi tek ayaklı maçlarda buldun mu, atacaksın arkadaş! Rosier, Cenk Tosun ve N’Koudou, net pozisyonlarında varlar, atmaya gelince ortada yoklar! Larin ve Aboubakar hamleleriyle Kartal, oyunu tek kaleye çevirdi. Hani, ‘dolu gittiler, hep boş döndüler’ misali! 78’de Atiba, müsait pozisyonda kafayla topu auta gönderdi, tecrübesine yakışmadı!

Uzatmalarda Kartal cephesinde değişen bir şey yok! Sürekli kısa paslarla o kilidi açamıyorsanız ki öyle, şutlar atmak aklınıza gelmiyor mu?

Arada bir attılar, o da kalecinin kucağına!

Kartal, işi uzatmaya götürdü, turu geçecek golü mumla aradı, mutlu sona penaltı atışlarında ulaştı, yarı finalde Başakşehir’le eşleşti. Kuşkusuz, bu atışlarda Utku Yuvakuran’ın bir kurtarışı da alkışa değerdi, aferin ona.