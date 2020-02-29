Oyunu tek kaleye çevir, baskılı ve de atak oyna, sayısız fırsat üret, atama! Rakip, kaleye bir kere geliyor, onu da gole çeviriyor!

Kim mi bu takım, Beşiktaşşşş!

Evet, evet Süper Lig’de üreten, ancak bunları golle taçlandıramayan kaç takım var, söyleyin Allah aşkına!

Belki birçok taraftar Burak Yılmaz’a gol atamadığı için kızıyor, hatta isyan ediyor olabilir! Alanya maçının ilk yarısında onun öldürücü koşu yollarına atılan bir tane top var mı? Bırakın atmayı, arkadaşları müsait pozisyonda bile onu es geçiyorlar! Örneğin Lens, topla oynamaya bayılıyor! Burak penaltı noktası üzerinde müsait, arkadaşın önü kapalı, verme yerine şut atıyor! Sadece o mu? Ya N’Koudou’ya ne demeli? Topla soldan harika bir dripling ile rakip ceza alanına girdi, vurma kardeşim vurma, çıkar, Burak Yılmaz’a, gole çevirsin! Burak Yılmaz, iki kere topla buluştu, iki şut attı, biri savunmadan, diğeri kaleciden döndü.

Ya Fernandes’in attığı gole ne demeli? Evet, zamanlaması harika, yükseldi, kafayı çaktı, peki Karius efendi sen ne iş yaparsın? Valla Karius’la bu sezon bitmez, konsantrasyonu sıfırın altında! Beşiktaş, zorlu deplasmanda en net pozisyonu Gökhan Gönül’le buldu, zor olanı yaptı, üstten auta gönderdi, ne yani ona kızalım mı? Adamın yaşı-başı belli, sağ kanatı koridora çeviriyor, oyunu rakip alana yıkıyor, kaçırsın, forvet değil ki, canı sağolsun.

İkinci yarı ilk yarının fotokopisi, yani aynı Beşiktaş... Alanyaspor, savunmasına yaslandı, Beşiktaş, kısa ve isabetli paslarla, duvarı aşmaya çalıştı, başardı da.. Nitekim, Kartal’ın suskun golcüsü Burak Yılmaz, Elneny’nin asistine kafayla yanıt verdi ve skoru eşitledi, aradığı morali buldu. Artı, 86’da Halis Özkahya, penaltı noktasını gösterdi, Burak Yılmaz, dünkü maçta gol sayısını ikiye çıkardı. Atiba’nın bir şutunda topun direkte patladığını da anımsatalım.

Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz... Alanyaspor’un dünkü oyun anlayışıyla kazanması ancak mücize olurdu! Ohhh ne güzel, bir gol at, savunmaya yaslan! Bu oyunun en zor yönü savunmadır, bir yere kadar dayanırsın, artı oynadığın takım da Beşiktaş, kaçırır, kaçırır, öyle veya böyle faturayı gelir keser! Neyse ki üreten, kaçıran Kartal, dünkü maçta şeytanın bacağını kırdı,zirveye tutunma adına kritik üç puana kanat çırptı.