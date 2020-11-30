Kartal, oynadı, inandı, kazandı

Haftanın derbisinde isterseniz, sadece ilk yarıyı şöyle bir kantara çıkaralım...

İstediğiniz kadar transfer şampiyonu olun, bu oyun öyle kadroyla - madroyla olacak iş değil, isteyeceksin, oynayacaksın, kazanacaksın!

Topla oynamaya bakıyorum, Beşiktaş rakibine oranla çok önde. Larin ve Aboubakar ikilisini tutabilene aşkolsun, fırtına gibiydiler.

Kartal’ın en önemli özelliği bu yarıda topu sürekli ayağa oynamasıydı. Yani Kartal çok akıllı bir oyun ortaya koydu, araya atılan toplarla Fenerbahçe kalesine indiler, nitekim Aboubakar, klasına yakışır iki gol attı. Atiba ise Gustavo’yu çok iyi marke etti, etkisiz kıldı.

Fenerbahçe’nin Cisse ile attığı gole bakmayın, onca kadro derinliğine karşın öyle aman aman pozisyon bulamadılar. Tabii ki Necip, iki hatasına karşın, o göbekte müthiş bir mücadele örneği ortaya koydu.

Özellikle ileriyle çıkışlarıyla tanıdığımız Gökhan Gönül’den gerekli kanat bindirmelerini göremedik, hatta çıkma şansını da fazla bulamadı. Örneğin Ozan Tufan ve de Sosa, sarı-lacivertli takımına katkı sağlayamadılar.

***

Ya ikinci yarı?

Kartal tam gaz gidiyor, birisi çıkıp tekerine taş koyuyor, taş!

Larin... Yahuu kardeşim harika oynuyorsun, ilk yarıda sarıyı görmüşsün, daha dikkatli olman gerekirken, çift sarıdan kızarıyorsun, yuhh sana! O kısıtlı kadronuza göre, rakibine ne güzel kök söktürüyorsunuz, yoo illa o tekere çomak sokacaksın!

Neyse ki, 53’te Souza’nın arka direğe çıkardığı topta Necip, harika bir kafa vuruşuyla fileleri gördü, farkı ikiye çıkardı, nazara geldi, sakatlandı! Fenerbahçe’nin etkili oyuncusu Ozan Tufan’ın farkına 68’de attığı golle vardık!

Kartal’ın kırk dakika eksik oynaması doğal olarak rakibin baskısını da birlikte getirdi.

Ne var ki, bu oyunda eksik de olsanız, fark etmiyor, inanıyorsanız, iyi oynuyorsanız kazanırsınız arkadaş. N’Sakala oyuna girdi, iki dakika sonra N’Koudou’nun asistine arka direkte nefis vurdu, farkı yeniden ikiye taşıdı.

Eeee, baskı olunca kritik pozisyonlar VAR’a takılabiliyor. Nitekim Welinton’nun rakibine hareketinde VAR devreye girdi, orta hakem izledi, penaltı noktasını gösterdi. Ozan Tufan, şık bir vuruşla farkı yeniden bire indirdi.

Maçın özeti mi?

Bir soru, Kadıköy’de 11’den 1 çıkınca kaç kalır?

Cevap BEŞİKTAŞ....

***

MHK, ciddi bir risk aldı, Tugay Kaan Numanoğlu’nu derbiye atadı, onların bileceği iş. Peki, Numanoğlu hatalar yapmadı mı, yaptı? Örneğin Mert Hakan’ın, Rıdvan’a yaptığı faul tamam, peki ikinci sarı kartın nerede, cebinde mi unuttun! Uzatma dakikalarında kaleci Altay ceza alanı dışında topu eliyle oynadı, sarı nerede, sarı nerede eyyyy Numanoğlu? Ya avantajlar! Sergen Yalçın’ı da çileden çıkardın ya, helal olsun sana!