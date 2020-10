Sıkıntılı bir süreç geçiren Beşiktaş’a üç haftalık ‘dinlenme’ belli ki yaramış.

Kartal, oyuna baskılı ve de bir hayli iştahlı başladı. Kartal, neredeyse ilk yarının tamamını rakip alanda park ederek geçirdi. Bu farkındalık doğal olarak skor tabelasını da olumlu yansımalar yaptı. Ne var ki, Souza’nın kızarması, ikinci yarının son yirmi dakikasında her şeyi terse çevirdi! Souza bir çuval inciri berbat etti, Kartal zor kurtuldu, zor!

***

Kartal’da dikkatimi çeken bir başka değişim ise, takım oyununun ön plana çıkmasıdır. Gerek savunma, gerekse hücumda takım olarak olumlu işlere imza attılar. On kişi kaldıktan sonra rakibin baskısına direnmeye çalıştılar, ancak iki gole engel olamadılar.

***

Herkes gibi, son dakika transferleri olan sağ bek Rosier ve orta oyuncusu Ghezzal’i merak ettim.

Sergen hoca, her ikisini de on birde sahaya sürdü, belki şaşıranlar olabilir. Ne var ki, Sergen hoca, bindiği dalı kesmeyecek kadar zekidir. Üç haftalık dinlenme sürecinde mutlaka onlardan bir ışık almıştır, boşuna on birde sahaya sürmez.

Roiser, bir Gökhan Gönül olabilir mi? Valla dikkatle izledim, mücadeleyi bırakmayan bir fotoğraf, yılmıyor, çok çabuk, tekniği de iyi. Larin’in attığı üçüncü goldeki asisti, mükemmel ötesiydi. Ghezal için yorum yapmak erken, risk almıyor, görev adamı, isabetli ara paslar atıyor, yararlı olacağı kesin. Bu iki oyuncu ile ilgili benim güvencem Sergen Yalçın’dır.

***

Beşiktaş’ta forvetler durunca, gol yollarında başka aktörler ortaya çıkıyor, alıştık. Örneğin yaşlı kurt Atiba, Aboubakar’ın asistini golle taçlandırdı, perdeyi açtı. Aboubakar, penaltıyı şık bir vuruşla gole çevirdi, farkı ikiye çıkardı.

Kartal’ın bu baskılı oyununda ilk yarıda Denizlispor’un tek şutu var, o da Rodallega’nın bazukası. Ama Ersin, geçit vermedi.

Şimdi gelelim Dorukhan kardeşimize... Kart görmeye müsait bir oyun yapısı var, deli - dolu! Üstelik pozisyon orta sahada ne gerek var kart görüyorsun, ikinci sarıya davetiye çıkardığın gibi oyundan da düşüyorsun! Ya Souza’ya ne demeli? Onca tecrüben var, o kırmızı sana hiç yakışmadı, boşuna isyan ediyorsun! İyi giden Kartal’a el freni çektiriyorsun!

***

İkinci yarı mı? Valla değişen bir şey yok, yine baskılı ve de çok adamla ofansa çıkan, fırsatlar arayan bir Beşiktaş vardı sahada. Nitekim Larin yakaladığı pozisyonu gole çevirirken, Souza’yı hesaba katmadı!

Souza’nın kızarması nedeniyle Kartal savunmasına kapanırken, golü de kalesinde gördü. Mesanoviç, şık bir vuruşla farkı ikiye indirdi.

N’Skala, valla pimi çekilmiş bomba gibi, her tartışmalı pozisyonda o var, alışkanlık yaratmış! Nitekim, cezaalanı içinde rakibinin ayağına basıyor, VAR uyardı, Ulusoy, inceledi vermedi, hakeme dua etsin!

Denizlispor’un yoğun baskısı, uzatmalarda Sacko, doksan artı dörtte, farkı bu kez bire indirdi. Ancak Kartal, zor da olsa üç puana kanat çırptı.