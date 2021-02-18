Kartal’da ne ararsanız var

Gelibolu’da Beşiktaş’ın her maçını dostlarla izliyoruz. Kartal sevdalıları çok güzel yorumlar yapıyorlar, ilginç tespitlerde bulunuyorlar. En çok yan paslardan ve rakip kalelere fazla şut atılmamasından dertliler!

İşte burada durun...

Malum, Beşiktaş’a karşı özellikle Anadolu takımları öyle kapanıyorlar ki, aç açabilirsen! Böylesi kilitleri ancak kısa paslarla açma şansınız var. Demem o ki, göbekten açmaya kalksanız, topu kaptırdığınız anda kalenizde tehlikelere davetiye çıkarırsınız.

Bunun içindir ki Kartal, o kapalı kilitleri açma adına, kısa paslarla oyunu kanatlara yıkıyor. Doğrusu da budur dostlar, bilin istedim. Bu yoğun maç trafiğinde bazı oyuncuların fiziksel düşüş göstermesi de doğaldır. Örneğin Aboubakar, fiziksel sıkıntı yaşıyor iki haftadır. Atiba, eski Atiba değil, ama unutmayın ki yaşı 38, buna rağmen iyi bir profesyonel. Düşüş gösterse de, zaman zaman maç içinde güzel işlere imza atıyor.

Kartal’ı farklı kılan en büyük faktör ise takım içindeki yardımlaşmadır. Herkes birbirinin eksiğini - gediğini kapatıyor, dayanışma üst seviyede.

Sakatmış, cezalıymış fark etmiyor, Kartal’ın mücadelesine, kazanma hırsına, futboluna doyum olmuyor, takımın farkı da burada yatıyor. İki golle dönüş yapan Cenk Tosun’un fiziksel eksiklikleri olduğunu gözlemledik. Yüzde yüze eriştiği zaman tadından yenmez. Atacağı goller ve asistleriyle zorlu yarışta Kartal’ın itici gücü olacaktır.

Dorukhan sol bekte hiç sırıtmadı, aslanlar gibi mücadele etti. Necip’e de helal olsun. Hoca nereye koysa, onu asla mahcup etmiyor, yürekten oynuyor, varını - yoğunu ortaya koyuyor.

Yeni sözleşme yolda

Gelelim Sergen Yalçın’ın sözleşmesine!

Başkan Ahmet Nur Çebi’yi iyi tanırım, özü - sözü birdir, asla politik konuşmaz. Yani kalbinden ne geçiyorsa, onu diline yansıtır, çekinceleri yoktur.

Başkan Çebi ile geçen hafta yaptığım söyleşide, “Sergen hocamızın canı ne zaman isterse, oturur, sözleşmeyi uzatırız” demişti. Bu cümleler çeşitli yorumlara neden oldu, farkındayım.

Sergen Yalçın hoca sözleşme konusundaki yorumlarında haklı. Ancaaak, Çebi’yi tanıyan biri olarak o sözlerinin altında asla bir art niyet yatmadığını, içinden geçeni söylediğini gönül rahatlığıyla belirtmek isterim. Yani, geleceğe dönük, negatif bir hesabı olduğunu asla düşünmüyorum.

Başkan Çebi’nin yanı sıra camia ve taraftarın gözünde Sergen Yalçın’ın kredisi sınırsızdır.

Şunu da biliyorum ki, en kısa sürede Başkan Çebi, bu konudaki spekülasyonlara son verecektir, yani Sergen hocanın sözleşmesini uzatacaktır.

Ne oldu sana ne oldu böyle?

Yaşamımızın büyük bölümünü kapsayan futbol, ne ilginç bir oyundur arkadaş! Düşünün ligde şampiyon oluyorsunuz, ertesi yıl kırmızı hatta düşüyorsunuz!

İki tane sıcak örnek var, önümüzde... Biri Bursaspor, diğeri son şampiyon Başakşehir...

Bursaspor küme düştü, birinci ligde yeniden eski günlerine dönüş mücadelesi veriyor!

Ya son şampiyon Başakşehir? Kaliteli kadrosuyla, futboluyla bu duruma düşecek takım mıydı? Hani rüyamda görsem inanmazdım, koca Başakşehir kırmızı hatta girdi, olacak iş mi bu?

Eee futbol böyle bir oyun işte, çekiciliği de burada yatmıyor mu? Başakşehir bu konuma niye geldi, biraz irdelemek gerekir...

Bana göre mental yorgunluk ve de fazla özgüven bu çöküşü tetikleyen en büyük iki faktör oldu. Diğerleri ise oyuncu transferinde yaşanan sirkülasyon... Yani plansız - programsız yapılan transferler. Artı doyum da söz konusu olabilir.

Bir diğer önemli sebep ise Başakşehir hafızasını kaybetti! Küme düşer mi, sanmam. Aykut Kocaman deneyimli bir hoca, toparlar. Fakat sıkıntılı bir süreç yaşayacağı da bir gerçek.

Tatlı kulak çekti, bir şey değişmedi

Süper Lig’in kalan haftalarını nasıl tamamlayacağız, kocaman bir soru işareti! Hakem ve VAR hataları hız kesmiyor, ortalık toz-duman!

MHK eski başkanı Zekeriya Alp’ten kelle istediler, vermedi, bastı istifasını ayrıldı. Serdar Tatlı geldi, ne değişti Allah aşkına? Aynı tas, aynı hamam misali!

Tatlı değil, feriştahını o koltuğa getirin, bu hakemlere taş olsa dayanmaz arkadaş!

Daha geçen hafta MHK Başkanı Serdar Tatlı seminerde Süper Lig hakemlerine dönük bir dizi uyarılarda bulundu, hatta kulak çekti, kulak! Tatlı da, biz de belki düzelirler diye umutlandık.

Ne gezer! Bir kulaklarından girdi, öbür kulaklarından çıktı, bildiklerini uygulamaya devam ettiler! Öyle detaylara girip, hakem ve VAR hatalarını tek tek anlatmaya gerek yok. Her şey gün gibi ortada! Artı, seyirci baskısı sıfır, kurallara bağlı kalın, çifte standarttan uzaklaşın, adaletli düdükler çalın, milletin ağzına sakız olmayın, MHK’yı de ateşe atmayın!

Yerden göğe kadar haklı

Hiç kimse kalkıp, Sergen Yalçın’ın hakemlerle ilgili sözlerine karşı çıkmasın, yan yollara sapmasın! Valla, adam yerden göğe kadar haklı.

Niye mi?

Hakemlerin maalesef bir standardı yok, herkes farklı telden çalıyor! Birine var, diğerine yok! Sergen hoca, isyan etmesinde kim etsin? Çünkü Kartal’ın ligde ve kupada verilmeyen penaltıları var.

Ne diyor Sergen hoca; “Herkes çıksın, oynasın, şampiyon olsun. Hakemlerden rica ediyorum. Verecekleri hatalı bir kararla hem camianın hem de hocaların kaderleriyle oynamasınlar...”

Sergen Yalçın’ın bu sözlerinin altına imzamı atarım. Çünkü sadece bireysel düşünmüyor, tüm meslektaşları adına harika bir tespitte bulunuyor. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın ne kadar sportmen bir insan olduğunu biliyoruz. Öyle durup - dururken isyan edecek bir fotoğraf değil. Ancak onun da canına tak etti, sonunda isyan bayrağını çekti. Yerden göğe kadar da haklı!

GÜZEL SÖZLER

“Futbol basit bir oyundur. Zor olan onu basit oynamaktır.”

JOHAN CRUYFF