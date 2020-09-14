İki takımın kadrosuna baktığımız zaman, gidenler var, ama yerleri doldu mu, işte burası tartışılır. Özellikle Sörloth, Sosa ve Novak’ın yerleri boş, Trabzon onları arıyor!

Beşiktaş’ın kadro derinliği malum, böylesi tabloda kontrollü ve de savunma ağırlıklı oynamasını hiç ama hiç yadırgamadım. Çünkü Kartal’ın kadro olarak o kadar mazereti var ki, hangisini sıralasak? En büyük sıkıntısı, golcüsü yok, Larin’le bu sezon yürümez, ancak alternatif olur!

Diyeceksiniz ki, Trabzonspor ne yaptı, koca 45 dakikada? Yüklendi, yüklendi, pas trafiğini yükseltti, pozisyon üretme adına sıfır çekti!

Düşünün koca bir ilk yarıda kaleye atılan tek şut, o da gol oldu. Taylor Boyd, 29’da uzaktan kaleyi yokladı, Hüseyin’in kafasını sıyıran top, filelerle buluştu. Dememiz o ki, tek şut gol oluyorsa ki, öyle varın ilk yarıdaki futbolun kalitesini siz düşünün! Bir yanda kaliteli futbol diğer yanda gol bekliyoruz... Eee ikisi bazen bir arada olmuyor, tıpkı dünkü mücadele gibi!

HHH

Bu oyunda ‘özgüven’ ve ‘moral’ çok önemlidir, bunu da ancak golle taçlandırabilirsiniz. Dorukhan, Lens ve Umut hamleleri Kartal’ı ayağa kaldıran bir başka faktör idi.

Eee VAR’da Cüneyt Çakır gibi bir tecrübe var. Topsuz alanda Atiba’ya yapılan hareketi iyi süzdü, VAR devreye girdi, Şansalan izledi, penaltı noktasını gösterdi. Atışı Mensah gole çevirdi, farkı ikiye çıkardı. Buna bir de çift sarıdan 63’de kızaran Flavio’yu eklersek, skor tabelasının Kartal lehine olması doğaldır. Lens’i beğenmeyenler olabilir, oyuna girdi, bir dakika sonra farkı üçe çıkardı, duyurulur! Abdülkadir Ömür’ün 86’da attığı gole ne demeli arkadaş! Welinton ve kaleci Ersin, ikisi de hatalı!

Efendim, Kartal’ın eksiği-gediği, mazereti çok, ama formasının bir ağırlığı var. İçinde kim olursa, olsun farketmez. Eee Sergen Yalçın faktörünü de unutmayalım.

HHH

Ali Şansalan, boyuyla, posuyla, sahadaki duruşuyla beğendiğim bir hakemimiz. İlk kez büyük takımların birbiriyle olan bir maçını yönetiyor, kolay değil, hadi buna da eyvallah. Peki, Şansalan’ın faullerde ‘adaletli’ olduğunu söyleyebilir miyiz? Valla çok zor! Biri Larin diğeri Hasiç’e yapılan ikili sıkıştırmalara ne demeli? O iki pozisyonu izlemesini öneriyorum! Daha var da, yerimiz yok! Şansalan’ın şu faullerden biraz ders çalışması gerekir! Birine var, diğerine yok, olmaz!