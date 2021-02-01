Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ayağa kalktı, zirvede söz sahibi olurken, oynadığı futbolla adeta rakiplerine gözdağı veriyordu.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile hayat buldu, saha sonuçlarıyla ‘Fırtına’ yeniden esmeye başladı, ‘Yarışta ben de varım’ diyor.

Bu tablodan ne çıkar? Elbette futbol çıkar, futbol...

Benzetme yerindeyse, top bir o kalede bir bu kalede misali...

Üretilenler, net pozisyonlar, kaçanlardan sadece iki gol çıktı ilk yarıda.

Sadece futbol çıkmadı, centilmenlik örnekleri de gördük .Örneğin Abdulkadir Parmak sakatlandı çıktı, Baker kenarda bekliyor, Beşiktaş bu avantajı kullanmadı, sırf oyuncu girsin diye topu taca attı, örnek bir davranış bravo.

Konuk ekibin en etkili silahı kuşkusuz Nwakaeme’dir... Onu sürekli gözetim altında tutmak zorundasınız, gözden kaçırırsanız, gelir faturayı ağır keser tıpkı dün olduğu gibi!

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Temponun yüksek olduğu maçta, ilk yarıda en net pozisyonu konuk takım buldu. Baker topu iyi kovaladı, ancak Ersin’i geçmekte başarılı olamadı. Topa daha fazla sahip olan, daha fazla pozisyon üreten Beşiktaş 29’da Aboubakar’ın kafa golüyle öne geçti. Kartal’ın diğer golcüsü Larin, yakaladığı iki fırsatı gole çevirse, maç bu yarıda kopardı, beceremedi!

Bilardo oynayanlar bilirler, sayı almanın çeşitli varyasyonları vardır! 44’te hani kontrol edilmesi gereken adam var, Nwakaeme... Çok teknik, öyle ki adamın içinden geçiyor, soldan indi, sert vurdu, top önce Vida’ya sonra Montero’ya çarpıp filelere gitti!

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Yine baskılı oynayan, ofansa çok adamla çıkan Beşiktaş, yine kalesinde golü gördü! Dakika 63... Bir adamı yani Nwakaeme’yi on kişi tutamaz mı arkadaş? Ne o oldu o kadar kalabalık arasından topu çıkardı, Vitor Hugo Trabzonspor’u öne geçirdi. Siz uyumaya devam!

Kartal, geriye düştükten sonra risk aldı, nitekim önce N’Koudou, ardından Rosier kaleyi yokladılar, Uğurcan’a takıldılar. 77’de Dorukhan’ın kızarmasına karşın Beşiktaş, baskısını sürdürdü, ancak yenilgiden kurtulamadı.

Eee bu iş böyledir, ürettiklerinizi atmayı beceremezseniz, sonuca da katlanırsınız. İki golde Ersin’e sakın ola kimse yüklenmesin, tek suçlu savunma ve diğerleridir!

Konuk takımın galibiyetinde en büyük faktör kuşkusuz kaleci Uğurcan’ın kurtarışlarıdır.