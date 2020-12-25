Kartal’ın Vida’sı sağlam!

Maçı mı, yorumlayalım, yoksa hakemleri mi masaya yatıralım, doğrusu ben de şaşırdım!

Kokartlısı kokartsızı hatalı kararlar vermek için birbirleriyle adeta yarışıyorlar! Haa VAR’dakiler de bir alem, bunu da gözlemliyoruz!

Alın size FIFA Kokartlı hakem Halis Özkahya! Arkadaş, burnunun dibindeki faüllleri bile süzemiyor, buz gibi golü nasıl versin?

Elbette, savunma ağırlıklı bir oyun taktiğiyle oynayan Ankaragücü bu yarıda fırsatlar bulmadı değil, ama çerçeveyi göremedi arkadaşlar!

Dönelim Larin’in kafayla attığı ancak Özkahya tarafından faul gerekçesiyle sayılmayın golüne.Kitsiou’nun boyu 1.75, Larin ise 1.88, arada 13 santim fark var. Larin topa yükseliyor, Kitsiou’nun niyeti asla topa değil, kurnazlığa, kambura yatıyor! Hadi Larin diyelim omuzuna basıyor, arkadaş kafasını tutuyor, hadi ordan! Bu pozisyonda asıl garip olan Özkahya’nın topun filelere gitmeden önce çaldığı düdüktür, acelen neydi arkadaş?

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Bu oyunda topa sahip olmak, elbette büyük avantajdır. Gelin görün ki, Kartal bu özelliğini pozisyonu üretimine bir türlü yansıtamadı, bunun da temelinde Ankaragücü’nün takım savunmasını üst seviyede tutmasıydı. Yani bu yarıda Kartal’ın kilidi açacak, çilingiri yoktu! Ev sahibi takımın bulduğu gol fırsatları ise Kartal’ın ailecek ofansa çıkmasından kaynaklandı!

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Ve dakika 61, Kartal’da çilingir bu yine savunmadan çıktı. Ghezzal sağdan kesti, Vida kalabalık savunma arasından kafayla topu filelere gönderdi. Neyse ki faul yok temiz gol, Özkahya, aradı, bulamadı! Golden sonra Ankaragücü, risk aldı, çok adamla yüklendi, ancak Kartal’ın savunmasını aşacak ve de puan getirecek fırsatlar üretemedi.

Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz arkadaş. İlk yarıda ev sahibi takım, bulduğu net fırsatlar vardı kuşkusuz... Gelin görün ki, fırsatları gole çevirecek becerileri yoktu, eee bir de Ersin’in net bir fırsata geçit vermediğini de unutmayalım.

Valla işin özeti, Kartal, doğru dürüst pozisyon üretemeden, Vida’nın attığı tek golle, üç puana kanat çırptı, iş kazasına uğramadı. Beşiktaş, zirve adına çok değerli bir galibiyete imza attı. Larin oyunda kaldığı sürece, Aboubakar ise haftayı boş geçen isimler oldu. Bana göre, Rosier Kartal adına en iyisiydi, artık sağ bek güvenli ellerde.