Beşiktaş’ın kadrosuna bakıyorum, valla eksiklerine karşın iyi oynuyor. Artı ofansta çoğunluğu yakalıyor, sadece rakiplerin savunma kilidini açmayı beceremiyor!

Geç olsa da açıyor, açmasına da taraftarlarına çile çektiriyor çile!

Yani, eksiğe - gediğe fazla sığınmamak gerekir, çilingirlerin iş başı yapması lazım!

Kayserispor’un konumu belli, çıkış arıyor, ‘Ne koparırsam kardır’ taktiğiyle oynuyor, savunmasına yaslanıyor, haklılar da. İlk yarıya bakıyorum, topla oynama yüzdesi uzak ara Kartal’ın lehine. Olsa ne olur, istersen topu al eve götür kardeşim!

Bu farkındalığını pozisyon üretimine yansıtamıyorsan, neye yarar ki?

Önemli olan rakibin o katı kilidini açmak. Gördük ki, Beşiktaş bu yarıda bu şansı bir kez yakaladı, o da penaltıdan.

Peki kardeşim, Mensah’ın sicili bu anlamda kabarık! Niye o kullanır, anlamıyorum arkadaş!

Tamam, ayağa oynamak, topun sürekli sende kalması önemlidir bu oyunda. Ne var ki, ofansa atılan her top orada kalmadı ki, bumerang misali geri döndü! Güven Yalçın topu tutmayı bırakın, savunmanın arasında kaybolup gitti, ikinci yarıda oyundan alındı, Aboubakar’ı da mumla arattı!

***

Valla, eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz. Kartal, her ne kadar oyunu tek kaleye çevirse de etkili olduğunu söylemek çok zor.Valla, eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz. Kartal, her ne kadar oyunu tek kaleye çevirse de etkili olduğunu söylemek çok zor.İkinci yarıda ilk yarının fotokopisi gibiydi adeta! Yine kapanan Kayseri, liderlik için gol arayan Beşiktaş. Taaa ki, 89.dakikaya kadar... Bana göre, günün en çalışkan ismi N’Koudou idi. Çok katı markajda kalmasına karşın, oyunu sürekli rakip alana yıktı, adeta arı gibiydi. Lopes, N’Sakala’yı indirdi, VAR uyardı, Fırat Aydınus, ikinci kez Beşiktaş lehine penaltı noktasını gösterdi. Neyse ki Mensah oyunda yoktu! Atışı maçın adamı N’Koudou kaleci Doğan’ı ters köşeye yatırdı, kilidi açtı, çilingir apoletini taktı.

Uzatma bölümlerinde Kayserispor beraberliğe çok yaklaştı. Kazanılan frikik atışını Alibec kullandı, çatala giden topu Ersin güçlükle kornere çeldi. Bence bu uzanış, maçın da kırılma anıydı, aferin Ersin. 90 artı 6’da bu kez ikinci yarıda oyuna giren Hasiç, maçın skorunu belirlerken, Kartal da liderlik koltuğuna oturdu. Lopes, niye penaltıya itiraz eder, maç bittikten sonra çift sarıdan kızarır, nasıl profesyonelsin ! Bak arkadaş, o pozisyon sabaha kadar tartışmasız penaltı, izle anlarsın! Ceza alanı içinde öyle rakibine bodoslama girersen, isyan etmeyeceksin!