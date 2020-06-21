Havai fişek gösterisi, sanırsınız ki bayram! Kim düşündü, niye buna gerek duyuldu bilemiyorum! Denizlispor’u taraftarsız maçta motive etmenin bir yolu bu olsa gerek! Evet iyi motive oldular, fark yediler, fark!

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Görüyoruz ki, Ersin kalede artık banko, özgüveni artıyor, dünkü maçta kritik kurtarışlar yaptı. Rıdvan giderek onbiri zorluyor, yetenekli, biraz tecrübesiz. Hani o ilk yarıda Ersin’e verdiğin pas var ya, o geri pas kardeş bilesin!

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Burak Yılmaz varsa korkma, Kartal, onunla farklı oynuyor, ofansa çıkıyor, baskı yapıyor. Onun varlığı rakip savunmayı sürekli irite ediyor, arkadaşı kaçırıyor, o tamamlıyor, yetmez mi? Elbette Adem Ljajic’in çabuk oyunu Kartal’ın Denizlispor karşısında ilk yarıda vites yükseltmesinde en büyük faktördü. Maçın adamı Ljajic başarılı oyununu bir de golle taçlandırdı, eski günlerine dönüş yaptı.

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Ofansif oynamak iyi, ne var ki savunmanızı sağlam tutacaksınız, aksi gelir birileri faturayı kesiverir! Örnek 53’de Estupinan’ın attığı gol. Atiba’ya nazar mı, değdi! Bu kadar çok top kaybı yaptığını ilk kez gördüm, rakibin golü de onun hatasından geldi!

Yaşlı kurt Gökhan Gönül, müthiş özveriyle oynuyor, 61’de attığı kafa golü maçın kırılma noktasıydı bence...

N’Koudou’yu beğeniyorum, gerçi topla fazla oynuyor, olsun... 67’de harika ve çok kritik bir gole imza attı, asisti Burak Yılmaz’dan. Farkı ikiye çıkaran Beşiktaş, oyunu tek kaleye çevirdi... Önce Ljajic, ardından da Diaby, farkı dörde çıkarırken, Denizlispor’u da uçurumun kenarına itti!