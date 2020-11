UEFA Ligi, neticede bir turnuva değil mi? Peki, böylesi bir turnuvada neden VAR sistemi uygulanmaz arkadaş? Her yerde var, bu kulvarda yok, hadi ordan! UEFA Ligi, neticede bir turnuva değil mi? Peki, böylesi bir turnuvada neden VAR sistemi uygulanmaz arkadaş? Her yerde var, bu kulvarda yok, hadi ordan! UEFA, sanırım bu ligi ciddiye almıyor! O zaman adama sormazlar mı, niye böyle bir organizasyona gerek duyuyorsun eyy UEFA! VAR’ı devreye sokun da, biz de kritik pozisyonları görelim, ona göre yorum yapalım!HHHUEFA Ligi’nde tek temsilcimiz Sivasspor, bir yanda pandemi (7) diğer yanda sakatlıklarla (1) boğuşuyor! Düşünün Sivasspor sahaya dört yedekle çıkmak zorunda kaldı! Çalımbay, elde-avuçta ne varsa, onu sahaya sürmek zorunda kaldı! Demem o ki, ideal on biri pandemi nedeniyle adeta yerle-bir olmuş Sivas’ın!Böylesi negatif tabloda, Sivasspor’dan öyle aman aman futbol beklemek bir haksızlık olmaz mı? Sahadaki futboldan çok, skor tabelası bizi ilgilendiriyor.Sivasspor’un ilk yarıdaki oyununa bu pencereden bakarsak, tempoyu yakalayamadığı gibi, çıkışlarda yapılan top kayıpları nedeniyle sıkıntılı bir ilk yarı geçirdiler. Kuşkusuz Karabağ’ın Fransız patentli futbolcusu Zoubir’i kontrol etmekte zorlandık. Bu yarıda attığı gol de bunun en büyük göstergesiydi. Ofansif çıkışlarda pek etkili olamadık, ancak presimiz işe yaramadı değil. Penaltı da böylesi bir tablodan geldi. 40’da Kone penaltıyı şık bir gole çevirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.HHHŞu duran toplar yok mu? Özellikle Avrupa arenalarında buna bir türlü çözüm bulamıyoruz. Topu uzaklaştırıyoruz, gelin görün ki, seken toplara önlem alamıyoruz malesef! Matic’in golü, böylesi bir tablodan geldi. Neyse ki, Sivas’ın Kayode’si var, oyuna girdi, bir dakika sonra harika bir gol attı, skoru eşitledi.Kayode’nin oyuna girmesiyle birlikte Sivas, onca eksiğine karşın üç puan için müthiş bir baskı uyguladı. Elbette bu baskıda Yasin Öztekin’in müthiş uğraşı vardı, alın teri değil, ciğerini ortaya koydu, ciğerini. Nitekim, 79’da Uğur, soldan nefis indi, Kone’yi gördü, tecrübeli futbolcu da topu köşeye gönderdi, Sivasspor müthiş bir geri dönüşü gerçekleştirdi.Evet, Sivasspor onca mazeretine karşın, Karabağ’ı yenerek grupta iddiasını sürdürdü, kutluyoruz. Sivas, önce Villeral ardından Tel Aviv’le oynayacak, yani gruptan çıkma şansı var, artı imkansız da değil. Sivas’ın ikinci yarıdaki futbolu, açıkcası beni ümitlendiriyor.