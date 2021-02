Beşiktaş’ın eksikleri malum, Vida ve N’Sakala cezalı, Montero, Oğuzhan ve Rıdvan sakat.

Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda bu eksiklikleri ben hissetmedim, ya sizler?

Onca eksiğine karşın Kartal cephesinde değişen bir şey yoktu.

Yahu arkadaş, bu kadar pozisyon üreten, ancak atmayan başka bir takım gördünüz mü, ben gördüm adı; BEŞİKTAŞ!

İlk yarıda her türlü istatistik Kartal’dan yana... Hele hele pozisyon üretimi inanılmaz. Gelin görün ki, onları golle taçlandıracak kramponları yine mumla aradık, onca emeğe yazık değil mi?

At, farka koş, ne sen, ne de taraftarın çile çekmesin, üç puanı garantiye al!

Kişisel olarak ben alıştım da, başkalarını bilemem!

Ghezzal, gerçekten çok özel bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu övgüm, sadece harika bir gol attığı için değil, ofans hattına gönderdiği gollük paslarla ilintilidir. Yaklaşık 25 metreden nefis bir gol attı, durmadı, ofansif oyunculara da bir sürü servis yaptı.

Hangisi saysak?

9’da Ghezzal, ceza alanı içinde Aboubakar gördü, göğsüyle düzeltti, vurdu, kornere çıktı.

Bitmedi...

20’de yine Ghezzal, soldan korner atışını kullandı, Welinton altı pas içinden topu auta gönderdi! 22 ve 27’de Aboubakar iki pozisyonda sıfır çekti!

Beşiktaş, bu yarıda rakibine tek bir pozisyon verdi, o da Candeias’la gerçekleşti. Ama kalede genç bir Kartal vardı, adı Ersin, çıktı kapadı, gole izin vermedi.

***

İkinci yarıda kar yağışının artması, zemini ağırlaştırdı, her iki takım oyuncuları topu kontrol etmekte, ayakta durmak da zorlandılar.

Beşiktaş, yine baskını artıran, üreten, yine kaçıran taraf idi. 55’te Ghezzal, ceza alanı içinde sert vurdu, savunmadan döndü, nazara geldi, sakatlandı. Sergen Yalçın, 62’de Aboubakar’ı oyundan aldı, Cenk Tosun’u sahaya sürdü. Nitekim Souza, ara pasıyla Cenk Tosun’u buluşturdu, sert şutunda kaleci kornere tokatladı.

Hani derler ya, ‘al da at’, Larin, kaleci ile karşı karşıya, atmayı becerse, Kartal rahat bir nefes alacak, nerdeee!

86’da Cenk Tosun, soldan N’Koudou’nun koşu yoluna topu gönderdi, tecrübeli futbolcu çarprazdan vurdu, kaleci kornere tokatladı.

Ve 89’da Cenk Tosun sahne aldı, Dorukhan’ın asistiyle ceza alanı içine girdi, tecrübeli golcü plase vuruşla topu filelere gönderdi, Kartal nihayet rahat bir nefes aldı. Adam golcü kardeşim golcü! Cenk Tosun 90+4’te skoru da belirledi.

İşin özeti mi? Beşiktaş iyi futbol oynuyor, beğeni topluyor tamam, ama çok kaçırıyor! Kartal’ın maçını izlerken, yatıştırıcı almayı da sakın unutmayın arkadaşlar!

Kartal, zoru başarmayı seviyor, izleyenleri heyecanlandırıyor, çekiciliği de belki burada yatıyor!