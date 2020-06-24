Muhabir için en zor süreç transfer dönemleridir, iyi bilirim... Hep papatya falları açılır, yüzlerce isim yazılır, ama birisi bile olmaz nedense!

Muhabirlik yıllarımda hiç papatya falı açmadım, hep nokta atışı yaptım. İsmi yazdım, geldi ve imzayı attı.

Her ne kadar Beşiktaş uzmanlık alanım olsa da, farklı kulüplerle sürekli iletişim içindeyimdir. Neticede bu işin rengi olmaz, gazeteciyiz.

Ben de bu haftaki sonuçların ardından Süper Lig’de amansız bir zirve yarışı veren Sivasspor’daki son gelişmeler için Rıza Çalımbay hocamı aradım, uzun uzun konuştuk. Sohbet sırasında Fenerbahçe ile adı anılan Mert Hakan’ı da merak ettim tabii ki... Meğer biz konuşurken Mert Hakan yanındaymış. Rıza hoca her zaman nettir... Bana hemen “Bilal abi şuan yanımda... Fenerbahçe ile anlaştı, gidiyor” dedi... Ben de hemen Mert Hakan’a “Hayırlı olsun” dedim, başarılar diledim. O da “Sağol abi” diyerek teşekkür etti...

Böylece yılan hikayesine dönen Mert Hakan transferinde de ilk ağızdan gerçekleri öğrenmiş olduk...

Mert Hakan’ın yeteneğini biliyoruz ama saha içinde onu en iyi şekilde bize anlatacak Rıza Çalımbay hocamızdır. Sorduk o da anlattı;

“Futbolu çok seviyor, en verimli olduğu yer forvet arkasıdır. Gerçi kanatlarda da oynuyor, iki ayağını kullanıyor. Yani çok yönlü bir oyuncu. Gittiği her takımda başarılı olur. Çok zeki, uyumlu bir yapısı var. Yenilgiyi asla kabul etmeyen bir karaktere sahip, iyi işler yapacağına inanıyorum...”

Fenerbahçe’nin büyüklüğüne dikkat çeken Çalımbay, öğrencisini uyarmaktan da geri kalmıyor;

“Çok düzgün bir yaşamı var, tam bir profesyonel... Artı Bursalı, İstanbul’da sıkıntı çekmez... Tabi ki Fenerbahçe’de şu an ki performansının üstüne çıkmak zorunda, o da bunu iyi biliyor. Uyum problemi yaşamaz...”

Evet, Mert Hakan henüz imzayı atmadı tamam, ama Rıza hocamızın sözü senettir, hep doğruları söylemiştir. Tekrar hayırlı olsun...