Şapkadan aslan çıkarması lazım!

Rotayı Galatasaray’a çevirelim... Gerçi Aslan’ın da uzun zamandır peşini bırakmıyorum!

Ne yapalım, sarı-kırmızılılar her gün, her hafta gündemden düşmüyor!

Fatih Terim, nam-ı diğer İmparator, şu sıralarda ‘şapkadan tavşan’ çıkarmaya çalışıyor!

Ortada bir gerçek var, elinin altındaki kadro, Terim’in oynatmak istediği futbola asla uygun değil. ‘Durup, dururken, nereden çıkardın’ dediğinizi duyar gibiyim, farkındayım!

Evet, Galatasaray’la yollarım hiç kesişmedi, bugüne kadar ben diyeyim bir, siz deyin üç kez antrenmanını izledim.

Yani, Florya’nın içini - dışını bilme şansım pek yok! Ancaak Fatih Terim’i çok iyi tanırım, yıllarca A Milli Takım’da birlikte olduk.

Onun oyun felsefesine asla uzak değilim.

İmparator’un, teknik kapasitesi yüksek, çok koşan, çok mücadele eden, ofansif özelliği olan ve birlikte hareket eden takım kurgusu vardır. Bu konuda bir milim taviz vermez.

Şunu iyi biliyoruz ki mevcut kadro onun isteklerini karşılayabilecek durumda değil. Hoca, buraya kadar elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanarak gelmeye çalıştı.

Ama nereye kadar?

Demem o ki, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile bu tabloda kora - kor mücadele ortaya koyması çok zor.

Terim hocamız, transfer istiyor, hatta isimleri de ortaya koydu.

Onyekuru tamam, İrfan Can Kahveci adeta ‘cep’ yakıyor. Olur mu, olmaz mı, soru işareti!

Beklenen transferlerin olmaması halinde, İmparator Galatasaray’ı yarışın içinde tutmak için ‘şapkadan tavşan’ çıkarmaya devam etmek zorunda kalacak!

Hatta tavşan değil, bu kez galiba aslan çıkarması gerekecek!

Zaman çalana niye kart yok?

Kurallar, uygulanmak için konur... Gelin görün ki, bazı kurallar hakemlerimizin, bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor!

Yahuu arkadaş, hani oyundan alınan futbolcu, sahayı en yakın yerden terk edecekti?

Adam zamandan çalma adına, salına - salına üstelik en uzak noktadan çıkıyor, hakemlerimizden ‘tık’ yok!

Bırakın kart çekmeyi, futbolcuya adeta eşlik ederek, ‘hadi’ diyorlar, arkasından itiyorlar!

Ayrıca, oyundan çıkan futbolcu, takım arkadaşlarıyla ‘çak’ yapıyor, sarmaş - dolaş oluyor!

Kural, sarı kartı öngörüyor ama kart uygulayacak olanları arayın ki, bulasınız!

Sergen Yalçın gerçeği

Fanatizmi sevmem, olanlarla da hiç işim yoktur!

Kuşkusuz her insanın gönlünde futbol adına tuttuğu renkler vardır. Beşiktaş’a karşı sevgim var, ancak gerek habercilikte, gerekse yorumlarımda tarafsız kalma adına kılı kırk yararım...

Beni bilen, bilir...

Süper Lig’e bakıyorum, izliyorum, valla Beşiktaş’ın oyunundan keyif alıyorum. Hatta ligimizin en iyi futbolunu oynayan Beşiktaş’tır, tabii ki bana göre. Ancak sadece ben değil, farklı renklere tutkun dostlarım da aynı görüşteler... Çünkü, sahada futbolu güzelleştirme vizyonuna sahip bir teknik direktör var Kartal’ın başında.

Kendisi futbolu iyi bilen, futbolcuların iyi ya da kötü özelliklerini geçmiş tecrübeleriyle çözmeyi beceren ve galibiyetten keyif aldığı için her zaman kazanmak isteyen bir teknik patron. Bu anlamda Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın saha içindeki en büyük itici gücüdür. Yalçın’ın farklılığı da burada yatıyor. Bir farkı daha var Sergen hocanın, ışık gördüğü oyuncuyu kazanma adına her türlü girişimi yapar.

Örnek mi? Adem Ljajic... Anımsayın, bir maçta eli belinde ısındığını herkes gördü. Bırakın Sergen hocayı, başka takımda bunu yapsaydı ‘aforoz’ edilirdi!

Ne oldu? Ljajic, Göztepe maçında oyuna girdi, zorluk derecesi yüksek bir gole imza attı. Keza Oğuzhan Özyakup, mazisine dönüş sinyalleri veriyor.

Artı Ozan Tufan’ı eski kulübü Alanya’da yeniden futbola döndürdü. Ozan’ı hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım’a kazandıran yine Sergen Yalçın’dır.

Bunlar gerçek, asla fanatizmle aynı kefeye koyamazsınız.

Bir eli yağda, bir eli balda!

Sosyal yaşamımızda “Bir eli yağda, bir eli balda” deyimini sıkça kullanırız. Bu deyimi biraz açacak olursak, bolluk, varlık, rahat ve huzur demektir.

Hadi bunu şu an futbol camiasında kim için kullanabilirsiniz diye soralım; karşımıza cevap olarak sevgili hocamız Erol Bulut çıkar...

Valla, Erol Bulut hocamız çok şanslı, güçlü bir yönetim var arkasında. Yönetim, Bulut’un bir dediğini iki etmiyor, şu ana kadar dünya yıldızı Mesut Özil olmak üzere toplam 21 transfere imza attılar. Bu transfer trafiğinde Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun katkılarını da anımsatmadan geçemeyiz.

Şuna varmak istiyorum... Artık top Erol Bulut’ta, mazeret falan kalmadı, hatta yok hükmündedir, ‘tepe tepe kullan’ misali!

