Bu hafta torbadan bana Kasımpaşa-Başakşehir maçı çıktı, böylesi rotasyona can kurban. Şampiyon takımın maçını yazmak elbette keyif ve gurur verici. Hele hele ipi göğüsleyen takımın hocası yerliyse ki öyle, tadından yenmez.

Elbette Başakşehir’in sezonu şampiyonlukla taçlandırması, uzun bir emeğin ürünüdür. Sakın ola Okan Buruk hocamız alınmasın, bu anlamlı şampiyonlukta Abdullah Avcı’nın da payı büyüktür. Avcı, kadrosuyla, plan ve programıyla Başakşehir’i büyüttü, hep yarışın içinde tuttu, gelin görün ki, kupa ona kısmet olmadı, canı sağolsun.

Dememiz o ki Avcı, Okan Buruk’a harika bir ‘miras’ bıraktı. Ne var ki Buruk, o mirası yiyip, bitirmedi, tam tersi üzerine çok şeyler kattı.

Bırakın iç hatları, UEFA’da yoluna devam etmesi asla bir rastlantı değildir, tam tersi kaliteli bir kadronun alın teridir, oynadığı iyi futboldur. Sırada Devler Ligi de var, Buruk ve ekibi o kulvarda da güzel işlere imza atacak, ülkemizin gururu olacaktır, bundan da asla kuşkum yok.

Okan Buruk sadece şampiyon olmadı, yabancı teknik adamların da önünü kesti! Artık geçmişin ‘çırakları’, günümüzün ‘ustaları’ ülke futboluna katkı sunmaya devam ediyorlar. Buruk’un yanı sıra Sergen Yalçın ve Erol Bulut bu akımın öncüleridir, yabancı hayranlarına duyurulur!

Gelelim maça... 34 hafta hep zirvede kalacaksın, şampiyonluğu kovalayacaksın kolay mı? Yani Başakşehir’den rotasyona uğramış bir kadrodan öyle aman-aman futbol beklemek haksızlık olmaz mı? Eee hedef yakalanınca, son maçta skor tabelasındaki rakamların hiç önemi yoktur!

Buna bir de zihinsel ve fiziksel yorgunluğu da ekleyecek olursak, Kasımpaşa’nın ilk yarıda daha etkili olmasından doğal ne olabilir?

Kaldı ki ev sahibi takımın Koita’sı var, adam hiçbir maçı boş geçmiyor, yeter ki pozisyon bulsun, affetmiyor! Nitekim ilk yarıda atılan iki gol bir Koita klasiği idi.

Okan Buruk’tan Mahmut Tekdemir, Demba Ba, Clichy, Epureanu ve Crivelli hamleleri geldi.

Buruk’un bu dokunuşları, şampiyon takımı ayağa kaldırmaya yetti, risk aldı, rakip kalede baskı kurdu. Gelin görün ki 62’de Yusuf farkı üçe taşıdı.

Başakşehir’de çok etkili ofansif oyuncular var. Örneğin Demba Ba... Tecrübeli futbolcu 77’de kafasıyla farkı ikiye indirdi, 80’de bu kez devreye Edin Visca girdi, şık bir golle fark bire düştü.

Evet, iki takım için de “formalite” maçtan öteye gitmeyen mücadelede beş gol izledik, hepsi o kadar!