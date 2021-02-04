Sezon başından bu yana zirvenin ortaklarından Beşiktaş’ın kapalı savunmalara karşı zorlandığını sıkça gördük. Hatta zar- zor ürettiklerini atmayı nedense bir türlü beceremiyor maalesef!

Antalyaspor maçı da bunun tipik bir örneğidir. Öyle rakip savunmasına gömülüyor diye kızmak nafiledir!

Kızmak yerine o kilidi açmanın yollarını bulmak sizin işinizdir. Öyle, pas, paslarla açamıyorsanız, farklı varyasyonları öne çıkarmak zorundasınız. Adam eksiltirsiniz, yüksek toplarla pozisyon üretimine gidebilirsiniz gibi.

Eee sen bunların hiç birini yapma, takım savunmasını unut, faturası da ağır oluyor bazen!

Nitekim bu tabloda Beşiktaş, koca ilk yarıda net bir pozisyon üretebildi. Larin, arkadaş arkadan atlı mı geliyor, niye erken vurursun topa, önün bom - boş git, at...Yooo bir de plase deniyor, Boffin yer mi onu, topla dripling yapmayı denemek aklına mı gelmedi?

Antalyaspor ilk yarıda bir kez Kartal’ın kalesine geldi, o da gol oldu! Aferin Gökdeniz’e, daha 19 yaşında, Vida ve Welinton’un foyasını ortaya çıkardın, bravo sana! Bostan korkuluğundan farkınız yok valla! Vida, gol de atsan, Gökdeniz’in attığı goldeki ayıbını örtmez, bilesin! İlk yarının özeti şudur, boşa geçen zaman!

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Valla, ilk yarıdaki düşüncelerimi hiç değiştirmek gibi bir niyetim yok!

Sergen hoca, etkisizleri kenara aldı, Ghezzal, Oğuzhan ve Mensah’ı sahaya sürdü, Kartal oyunu tek kaleye çevirdi. Nitekim, 73’de kazanılan duran topta Vida ileri çıktı, kafayı çaktı, skoru eşitledi. Elbette Veysel Sarı’nın 70’de çift sarıdan kızarması, Kartal’ın iştahını da kabartan en büyük faktör idi. Kaldı ki aynı Veysel Sarı’nın ilk yarıda N’Skala’ya girişi kırmızıydı, Alper Ulusoy, sarıyla geçiştirdi! Peki, Souza’nın uzatmalarda yaptığına ne demeli eyyy Ulusoy?

Oyunun son dakikalarını rakip alanda park ederek geçiren Kartal, Larin’le öne geçme fırsatını yakaladı, direğe takıldı!

Düşünün, uzatmalar dahil, 27 dakika on kişi oynayan Antalyaspor’u Beşiktaş yenemiyorsa, bir yerde arızalar var demektir! En büyük arıza, ilk onbir tercihleridir bence! Ghezzal gibi adrese teslim toplar atan bir oyuncu niye yedek soyundurulur? Kapalı savunmaları açacak adres ortalarıyla Ghezzal’dır başkasını tanımam. Vida’nın attığı gol de onun asistinden geldi, ne dersin hocam? Artı Atiba’da müthiş bir düşüş var, bitmedi, Ljajic tercihi de yanlıştır bence. Tamam, rotasyon olabilir, ama böyle geniş kapsamlı rotasyon yarışta sıkıntı yaratır, iki puan kuş misali uçar gider!