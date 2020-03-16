Elbette insan sağlığı söz konusuysa gıkımız çıkmaz. Neticede dünyayı kasıp-kavuran bir virüs var, insanların yaşam biçimi felç oldu. Sadece o mu? Ekonomiye de büyük bir darbe vurdu. Tabi ki, dünya futbolu da payına düşeni aldı. Görüyoruz ki, birçok ülkede ligler ertelendi, sıra bize geldi! Valla, böylesi bir tabloda liglerimizin de buna uyması şart. Niye mi? Arkadaş taraftarın olmadığı bir mücadele ne oynayana, ne de TV başında izleyenlere, ne de bize kritik yapma keyfi vermiyor!

Benzetme yerindeyse, tatsız-tuzsuz yemeğe benziyor. Hadi bizleri geçtik, sahadakiler? Hani, ‘bitse de, gitsek’ misali! Taraftarın olmadığı maçta, ne heyecan, ne tempo ne de coşku var! Haaa bir iyi yanı yok değil, en azından hakemlerin işine yarıyor, taraftar baskısından uzak, oynanan maçlar dahil, pek göze batan hata yapmadılar! Tabi ki Abdülkadir Bitigen hariç! Çaldığı faul kararlarında standartı nedense bir türlü tutturamadı!

Alın size haftanın derbisi... İlk yarıya bakın, ne bir coşku, ne doğru-dürüst bir baskı, ne de dişe dokunur bir pozisyon! Aslan’ın 7. dakikada bir pozisyonu var, Onyekuru ile yakaladığı... Kaldı ki o pozisyonda top auta çıkmıştı (tekrarı göremedik!), Gökhan Gönül kademeye girdi, mutlak bir tehlikeyi önledi. Yalnız bu yarıda Seri’nin Elneny’e yaptığı bir faul var, yan hakemin burnunun dibinde, orta hakemi bekliyor arkadaş! Koca bir 45 dakikada taraftar olmayınca gol olmuyor, heyecan tavan yapmıyor maalesef! Biraz Aslan baskılıydı, Kartal’ın ciddi bir şutu bile yoktu!

İkinci yarı Kartal biraz vites yükseltir gibi oldu, nitekim 55’te N’Koudou ile gole çok yaklaştı, Muslera izin vermedi. Ardından Aslan ikinci yarıyı tek kaleye çevirdi, Kartal savunmasına yaslandı, 77’de Ömer sert vurdu, Karius tokatladı, Feghouli denedi, top az farkla auta gitti. Bu yarıda aklımızda kalanlar bunlar!

Beşiktaş, oyun olarak geçtiğimiz haftaları arattı, ne doğru dürüst baskı, ne de o baş döndüren pas trafiği... Valla, Kartal’da öne çıkaracağımız, öyle aman aman göze batan, işini yapan pek bir isim bulamadık, varsa siz söyleyin! Bunun da temelinde top kayıpları yatıyordu kuşkusuz. Dememiz o ki, Kartal adına derbide alınan bir puan iyidir!

Derbinin özeti mi? Ne Aslan’a, ne Kartal’a yaradı, ‘dağ fare doğurdu’ dersek, abartmış olmayız!