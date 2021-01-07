Beşiktaş’ta şunu bir kez daha gördük ki, artık ‘o niye yok, bu niye var’ eleştirisi tarihe karıştı!

Örneğin kadroda olmayan Atiba ile yedek soyunan Mensah ve N’Sakala’nın yokluğunu hissetiniz mi?

Sergen Yalçın hoca, rakibe göre kadro tercihi yapıyor. Eksiklere karşın Kartal’ın oyun anlayışında değişen hiçbir şey yok, hep kazanmak üzerine kurulu, nitekim skor tabelası da Sergen Yalçın’ın bu ufak - tefek rotasyonlarının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

***

Çaykur Rizespor, savunmasına fazla yaslanmadı, ofansif oyun anlayışı ile mücadele etmeye çalıştı. Oyuna da renk kattılar, ancak tarihi farkı engelleyemediler!

İlk yarıda Kartal, konuk takım karşısında altı pozisyona girdi, ikisini Larin’le gole çevirebildi. Aboubakar’ı kaçırdığı goller veya arkadaşlarına çıkarmadığı paslar için eleştirebiliriz. Ne var ki, Aboubakar, durağan bir oyuncu tipi değil, yaptığı koşularla rakip savunmayı yıpratıyor, yani boş durmuyor, savunmaya da destek veriyor. Artı, annesini kaybetmiş, ayağının tozuyla maça çıkmış, büyük bir özveridir bu. Oğuzhan’ın attığı üçüncü golde yaptığı asist, kaçırdıklarını da unutturdu bence!

***

Rizespor maçı Oğuzhan’ın yeniden hayata dönüşüdür. Müthiş bir mücadele ortaya koydu, şık ara paslar attı, oyun kurdu, bu görüntüsünü de bir gol ve asistle taçlandırdı, bravo.

Konuk takım, tüm hatlarıyla risk aldı, çok adamla yüklendi, üretti, ancak golü bulamadı. Kaleci Ersin, yine kurtarışlarıyla öne çıktı. Larin, her iki yarıda da boş durmadı, dört gole imza atarken, maçın yıldızı oldu, Aboubakar’ı da yarışta geçti. Maça son noktayı Hasiç koydu, farkı altıya çıkarırken, ‘forma yarışında ben de varım’ mesajını verdi hocasına, helal olsun.

İşin özeti Kartal yeniden koltuğu ele geçirirken, tarihi bir skora da imzasını attı, rakiplerine de gözdağı verdi.