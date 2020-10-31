Trabzonspor’da geçen sezon Sörloth, Sosa ve Novak Süper Lig’de toplamda 40 gol atmıştı... Sörloth, 24 golle kral koltuğuna oturdu, artı 9 asiste imzasını koydu. Sosa 9 gol attı, 7 asist yaptı. Novak’da 7 gol kaydedip, 1 asist ile oynadı.

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Üçü de başka takımlara, yelken açtılar, yerleri ise hala bom - boş ! Özellikle Sörloth, bir golcüden daha fazlasıydı, Trabzonspor için. Afobe, o boşluğu doldurur mu, çok zor! Neyse ki Nwakaeme var, sadece goller atmıyor, hücumda müthiş işler yapıyor. O olmazsa, bırakın Bordo - Mavili ekip hücuma çıkmayı, inanın pozisyon üretemez, pozisyon!

Bu olumsuzluklara teknik adam tartışmalarını da eklemek de yarar var. Newton diken üstünde, yani kalıcı değil, gitti, gidecek, eli kulağında!

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İşin özeti, belli ki yük bir kaç oyuncunun omuzlarında olacak bu sezon... Biri oyunu sürekli rakip alana yıkan Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, diğeri ise kaleci Uğurcan’dır. Ya kurtardığı net pozisyonlara ne demeli? Koca Trabzonspor, kalesinde sayısız tehlike yaşıyorsa ki öyle, varın savunmanın ve Trabzonspor’un fotoğrafını düşünün!

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Tempo, üst seviyede... Mücadele derseniz kora- kor, keyifli, heyecanlı. Ve de bol gollü bir ilk yarı...

İki takımın da ofansif oyun anlayışı mücadeleye kalite getiren en büyük faktör idi.

Kasımpaşa’yı kutlamak gerekir, deplasmanda Trabzon’a kafa tutmak kolay mı?

Nitekim 8’de Tirpan uzaktan nefis vurdu, gol perdesini açtı.

Bordo - Mavili ekip, bu müthiş golden sonra bocaladı, taaa ki 23.dakikaya kadar.

Top bir o kalede bir bu kalede...

Ve savunmadan kopup gelen Serkan, Nwakaeme’nin asistini 23’de gole çevirdi, skoru eşitledi.

Trabzonspor’u sırtlayan, her alanda takımına destek veren Nwakaeme sahne aldı, 31 ve 38.dakikalarda attığı gollerle farkı ikiye çıkarırken, takımına da moral aşıladı.

Gelin görün ki, pes etmeyen, sürekli fırsatlar kovalayan Kasımpaşa, kanatları çok iyi kullandı, pozisyonlar da üretti. Nitekim, 41’de Yusuf Erdoğan tecrübesini konuşturdu, farkı bire indirdi.

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Kasımpaşa ikinci yarıya yine baskılı başladı, pozisyonlar üretti, Hodziç ve Koita (2) bunları golle taçlandıramadı. Nitekim Serkan 58’de Hodziç’i indirdi, karar penaltı, Aytaç kullandı, Uğurcan geçit vermedi.

Ve Dk.87... Hadergjonaj cezaalanı dışından vurdu, Edgar’ın ters vuruşunda top Uğurcan’ın müdahalesine karşın filelere gitti.

Eee penaltı kurtar, o kadar net gollük pozisyonları çıkar, gel arkadaşının hatasına teslim ol!

Ve son sözü Koita söyledi... Doksan artı üçte, cezaalanı yayı üzerinde topu göğsüyle yumuşattı, döndü vurdu, top filelerle kucaklaştı.

Maçın genelinde iyi ve de baskılı oynayan, topa sürekli sahip olan, üreten, kaçıran ancak pes etmeyen Kasımpaşa bu galibiyeti hak eden taraftı.