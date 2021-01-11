Böylesi keyifli, heyecanı yüksek ve bol gollü maçları seviyorum. Beşiktaş’ı tanıyoruz, Hatayspor’a da fazla uzak sayılmayız. Çok iyi bir kadrosu ve etkili oyuncuları var. Özellikle Boupendza, çok teknik ve de soğukkanlı, hiç panik yapmıyor, buldu mu atıyor, yeter ki ayağına top gelsin, faturayı kesiyor. Demem o ki, bu tip oyunculara nefes aldırmayacaksınız, eeyyy Kartal’ın savunmacıları!

***

Beşiktaş’ın Aboubakar’ı, Cyle Larin’i var, yeter ki fırsat bulsunlan affetmezler. En önemlisi Kartal’ın en büyük şansı kuşkusuz Ghezzal’dır... Adrese teslim paslar atıyor, asistler yapıyor. İlk yarıda Aboubakar ve Larin’in attığı gollerde yine onun imzası var.

***

Dönelim maçın ilk yarısına... Elbette, futbol hatalar oyunudur, bunun da karşılığı fileleri bulan toplardır.

Boundpenza’nın attığı iki gole lafımız yok, ancak Kartal’ın savunmasına söylenecek çok şey var! Aboubakar’la öne geçen siyah-beyazlı takım, bir dakika sonra üstelik taçtan gol yer mi, dün bunu da gördük! Ya Boundpenza’nın attığı ikinci gole ne demeli? Welinton’un yediği çalımı gördünüz mü? Nasıl stopersin sen arkadaş? Ersin ne yapsın?

Fileleri bulan dört golün dışında kaçanlar da var elbette. Kartal’da Souza, Hatayspor’da ise Boundpenza, Necip’in asistini (!) değerlendiremedi.

***

Kartal, ilk yarıda vitesi bir türlü yükseltemediği gibi, pas trafiğinin gerisindeydi. Oğuzhan ve N’Koudou hamleleri de pek işe yaramadı, orta saha ve kanatlarda fark yaratamadılar.

Kartal’ın çok adamla ofansif girişimleri saman alevi gibiydi! Gittiler, yüklendiler, elleri hep boş geri döndüler! Artı Vida ve Welinton’un pas hataları Kartal’ı oyundan düşüren en büyük faktördü.

Valla, bu tabloda Kartal’ın Hatay’dan bir puanla dönmesi de büyük başarıdır bence! Yani, ‘yenemiyorsan, yenilmeyeceksin’ misali, Kartal bunu başardı!