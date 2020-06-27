Pozisyon kritik olur kızarırsın, hadi bunun su götürür yanı var... Ne var ki, top neredeyse orta sahada, Konyasporlu Hadziahmetoviç’in Lens’e bir girişi var ki, olacak iş değil! Zorbay Küçük, önce sarıyı çekti, VAR uyardı, kartın rengi kırmızıya döndü. Demem o ki, Konyaspor kırmızı hatta, takımını bu pozisyonda nasıl eksik bırakırsın, sorumsuz adam! Tıpkı, Trabzonspor’lu Hosseini, al birini vur ötekine, misali!

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Valla, Konyaspor on kişi kalmasaydı, yine değişen bir şey olmayacaktı. Elbette kapalı savunmaları bu oyunda açmak zordur. Ne var ki, Beşiktaş, tekniği yüksek oyuncu sayısı bir hayli fazla, kısa paslarla adamın başını döndürürler, kimi tutacağınızı şaşırırsınız!

Örneğin Burak Yılmaz’a sıkı markaj yaptınız, o kaçtı, siz kovaladınız, tamam. Ama adam golcü kardeşim golcü, yeter ki pozisyon bulsun. 40’da attığı bazuka gol tipik bir Burak Yılmaz klasiğiydi. Burak sadece golcü değil, ofansta sağa-sola deplasa oluyor, arkadaşlarına koridor açıyor, asistler yapıyor yetmez mi? Diaby sahne aldı, şık bir golle ilk yarının skorunu belirledi.

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Konyaspor, ikinci yarıda savunmada risk aldı, ofansa döndü. Ne var ki günün başarılı ismi Burak Yılmaz, Lens’e harika bir asist yaptı, tecrübeli futbolcu farkı üçe çıkarırken Konyaspor’u da kaderiyle baş başa bıraktı.

Sergen Yalçın, her maçta ofansif oyunu tercih ediyor, tecrübeli hoca buna göre takımı sahayı sürüyor. Evet, Kartal içeri dışarı fark etmiyor, iştahlı oynuyor, karşılığını da farklı galibiyetlerle alıyor, hak ediyor. Zirve Kartal’ın uzağında, ama üstündeki takımların da peşini bırakmıyor, korku salıyor.