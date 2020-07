Beşiktaş’ta cezalısı, sakatı o kadar çok ki, tam yedi oyuncu, hangisini yazsak?

Hele hele golcü Burak Yılmaz ile orta sahayı ayakta tutan ‘cengaver’ Atiba’dan yoksunsanız vay halinize! Demem o ki, diğer eksiklerin yerine alternatif bulabilirsiniz, ama o ikisine zor ki, ne zor!

Sergen Yalçın’ın ligde sıkıntılı bölgeden çıkma uğraşı veren Yeni Malatya karşısına çıkardığı onbir tanıdık isimler. Sistem mi, siz deyin, 4-4-2, ben diyeyim 4-6-0... Diaby, Boyd forvet gibi duruyorlar, gerçi ikisini toplasan bir Burak Yılmaz etmez ya! Kadrodaki tek alternatif Güven Yalçın, o da yedek, ikinci yarıda sahne aldı.

Onca eksiğe karşın, Beşiktaş formasının ağırlığı var di mi? Gelin görün ki, o ağırlık oyuna hiç yansımadı! İlk yarıda bu kadar pas hatası yapan Kartal gördünüz mü Allah aşkına? Koca 45 dakikalık bölümde siyah-beyazlı futbolcular pas hatası yapma konusunda birbirleriyle adeta yarıştılar! Özellikle hücuma çıkarken, kaptırılan her top, atılan her yanlış pas, Kartal’ın kalesine tehlike olarak döndü arkadaş, yuhhh ki yuhh!

38’de N’Koudou’nun bir şutu var kaleyi bulan hepsi o kadar! Eee bu kadar pas hatası yaparsanız, olgun ataktan yoksun kalırsınız! Alın size Umut Bulut, Gökhan Töre, Robin Yalçın ve Murat Yıldırım, pozisyon bulup, gole çeviremeyenler! Ersin’in kurtardıklarını da bunlara ekleyelim.

Sergen hoca, İkinci yarının başında Lens’i oyundan aldı, Güven Yalçın’ı sahaya sürdü. Tecrübeli hocanın Diaby ile Boyd’u kanatlara çekmesi Kartal’ı ayağa kaldırmaya yetti. Demem o ki, taşlar yerine oturdu.

Nitekim 52’de kaleci Farnolle, Gökhan Gönül’ü indirdi, karar penaltı ama tartışılır. Burak’ın yokluğunda atışı Caner kullandı, şık bir vuruşla gole çevirdi.

Yeni Malatya’nın geriye düşmesiyle birlikte risk almaya başlaması Kartal’ın işine yaramadı değil. Ehhh be Güven kardeş, ne güzel pozisyona girmişsin vurma, vurma, yanında Diaby var, ver ona fark ikiye çıksın, rahatlayın! Yooo illa vuracak, vurdun da ne oldu?

Hikmet Karaman’ın beş oyuncu hamlesi baskıyı da birlikte getirdi. Tüm hatlarıyla savunmasına kapanan Kartal, bu alanda büyük bir direniş gösterirken üç puana kanat çırptı, klasmanı kovalıyor.

Valla, eğri oturacağız, doğruyu konuşacağız. Bu kadar ‘yoklardan’ sonra kazanılan üç puan bence büyük bir başarıdır... Sergen Yalçın hoca böyle bir tabloda alkışı hak etmiştir.