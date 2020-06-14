Bu oyunu seviyoruz; öyle uzun süreli ayrılıklar hasreti de beraberinde getiriyor. Futbola kavuştuk, kavuşmasına da eski tadı ve heyecanı yakalamak çok zor!

Bu oyunun ayrılmaz parçası taraftardır kuşkusuz. Ancak boş tribünlerin küçük de olsa bir avantajı yok değil! Hem kenar yönetim, hem de sahadaki aktörler, arkadaşlarıyla iletişimi rahat kuruyorlar, uyarılarını yapıyorlar, fena mı? Seyirci kalabalığında bırakın uyarıyı, sesinizi bile zor duyurursunuz!

Başakşehir, bulunduğu konumu oynadığı futbolla fazlasıyla hak ediyor. Hem Trabzonspor’un ensesinde, hem de Avrupa Ligi’nde kalan tek temsilcimiz. Artı etkili kramponlara sahipler, hele bir Edin Visca var ki, sahada maestro gibi, oyunu rakip alana yıkıyor, isabetli ortalar yapıyor. Demba Ba en uçta, arkasında Visca, Aleksic ve Crivelli... Tam bir şeytan üçgeni, durdur, durdurabilsen!

Hadi gel, sen bu takıma kafa tut! Elbette Alanyaspor da hafife alınacak bir ekip değil. Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig’in liderlik koltuğunda oturduğunu da anımsatalım. Artı Türkiye Kupası’nda yarı finaldeler, daha ne olsun?

İki takımın oyun şablonu fotokopi gibi! Tek fark, Alanyaspor savunma bloğunun ‘çakılı’ oynaması, bunu da kimse eleştiremez. O bölgeyi böylesi rakip karşısında ‘boş’ bırakırsanız, teslim bayrağını çabuk çekersiniz!

Nitekim, Alanyaspor, Başakşehir’in baskısına ilk yarıda bu anlayışla kafa tuttu, başarılı da oldu. İlk yarıda topla oynama yüzdesi Başakşehir’den yanaydı. Ne var ki, rakip savunmayı geçmekte zorlandılar, öyle çok net pozisyon üretemediler. Aklımızda kalan Demba Ba ve Aleksic’in fileleri bulmayan şutlarıydı. Tabii Alanyaspor adına Bakesetas’in 11. dakikada yakaladığı ama final vuruşunda başarılı olamadığı pozisyonu da unutmayalım. Bence o pozisyon maçın kırılma anıydı!

Alanyaspor ikinci yarıda biraz açılır gibi oldu, ofansa döndü, pozisyon ararken, kalesinde golü gördü! Öncesinde Visca karşı karşıya pozisyonda dev fırsatı kaçırdı, ardından Aleksic büyük şansı harcadı. Gol ayaklarının suskun kaldığı gecede Mahmut Tekdemir 64’te iyi yükseldi, kafayla topu ağlara gönderirken, rakibin direnişini de noktaladı.

79’da Tzavellas’ın ceza alanı içinde topu eliyle oynaması VAR’ın radarına girdi. Ali Şansalan, uyarıyı dikkate aldı, inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. Atışı Visca gole çevirirken, olası bir iş kazasına hem sünger çekti, hem de Trabzonspor’un koltukta rahat nefes almasına fırsat tanımadı. Lige üç puanla dönen Başakşehir yarışta kritik bir engeli daha geride bıraktı.