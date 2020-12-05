Beşiktaş’ı tanıyoruz, kuşkusuz en büyük özelliği pas trafiği. Özellikle rakip alandaki bu özelliği adamın başını döndürür. Hani istatistikler vardır, topa sahip olma yüzdesi diye. Doğrudur, gelin görün ki, bu özelliğini pozisyon ya da gollere yansıtamıyorsanız havada kalır! Artı, pas yaparak çıkarken, topu kaptırırsanız, onca emeğiniz çöpe gider, çöpe! Artı bu yarıda Kartal, vitesi de fazla büyütemedi, temposu öyle aman aman değildi!

Kartal, koca ilk yarıda Mensah’ın uzatma dakikalarındaki golü dışında hafızalarda kalan tek şutu N’Koudou’dan geldi!

Kasımpaşa, öyle ‘çantada keklik’ asla değil. Yeter ki boş alan bulsun, öyle çabuk ofansif oyunculara sahip ki, adamın başına çorap örer vallahi! Gelin görün ki, çok adamlı savunmayı tercih eden Kasımpaşa’da bu yarıda sadece bir şut atabildi, hepsi o kadar! Yani fırsatlar kovaladı, ancak karşısında Beşiktaş olduğunu unuttu sanırım! Niye kapanırsın arkadaş, biraz hücumu düşünsen fena mı olur?

HHH

Neyse ki 45+3’te Aboubakar’ın sadece golcü olmadığını bir kez daha gördük dün. O nasıl bir fizik gücüdür arkadaş! Soldan indi, cezaalanı içine sert kesti, savunmadan seken topu Mensah gole çevirdi.

HHH

Kasımpaşa ofansif oyunu öne çıkarınca, doğal olarak tempo da yükseldi. Bu tablo Kartal’ın iştahını kabarttı. Nitekim Atiba, N’Koudou ve Mensah ile üç pozisyon buldu, atamadı. Özellikle Atiba’nın ki net, ama o kaleciye nişanladı!

Gelelim kırmızı kart olayına. Hadergjonaj, N’Koudou’yu arkadan indirdi, orta hakem Bahattin Şimşek, pozisyona çok yakın, kırmızıyı çekti. Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz arkadaş. O kartın rengi sarı olmalıydı, sarı! Niye maçın önüne geçersin eyy Bahattin Şimşek!

On kişi kalmak elbette Beşiktaş gibi takım karşısında handikapların en büyüğüdür.

Skoru garantiye almak için yüklenen Beşiktaş, 68’de Ghezzal sağdan indi, ön direğe kesti. Zor günlerin adamı Atiba, bu kez affetmedi, farkı ikiye taşıdı.

Görüyoruz ki, Aboubakar’ın hiç bir maçı boş geçmek gibi niyeti yok. Siyahi oyuncu, Rosier’in asistini, nefis bir kafa golüyle taçlandırdı, klasını bir kez daha ortaya koydu.

HHH

Maçın özeti mi? Derbiden büyük moralle çıkan Kartal’ın zirve çıkışı sürüyor. Kuşkusuz ligde artık hiç bir maç kolay değil. Gelin görün ki, iştahlı, baskılı ve de galibiyete endeksli bir Beşiktaş gerçeği var. Üç maç üst üstte ilk kez kazanıyor Kartal, rakipleri de öyle hafife alınacak cinsten değil, küçük - büyük fark etmiyor, önüne geleni yeniyor, zirvenin ortaklarının arasına çooktan girdi bile.