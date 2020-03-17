Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Maçların ertelenmesi gerekir

Avrupa'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de de vakaların her geçen gün arttığı koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonunda maçlar seyircisiz oynandı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nun maçların seyircisiz oynanması yönünde tavsiyede bulunduğu belirtilmişti. Bilim Kurulu'nda yer alan Profesör Doktor Ateş Kara, CNN Türk'te katıldığı programda bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİZ İNSANLARIN İÇ İÇE GELMEMESİNİ İSTEDİK"

"Liglerle ilgili Bilim Kurulu olarak, biz istiyoruz ki insanlar yakın ve iç içe gelmesinler. Onun için spor müsabakalarında mümkün olduğu kadar kalabalığın bir araya gelmemesi sağlansın. Maç erteleme olur, seyircisiz oynatma olur. O karar Spor Bakanlığı'nın kararı."

"BİZ ÖNERİ YAPTIK, KARAR SPOR BAKANLIĞI'NIN"

"Yurt dışında sporcularda da pozitif çıkınca maçların ertelenmesine giriyor. Toplumu koruyalım istiyoruz ama bir futbolcu pozitif ise, maçın ertelenmesi gerekir. Sporcuda görürsek o öneriyi getirebiliriz. Bizim bugüne dair önerimiz toplu aktivitelerin uygulanmaması. Seyircisiz olabilir, erteleme olabilir. Dediğim gibi bu kararı Spor Bakanlığı verir."

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