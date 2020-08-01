Bir proje takımı Karagümrük

Süleyman Hurma adını herkes Trabzonspor ve Kayserispor’daki profesyonel yöneticiliğinde tanıdı. Kulüp menajeri olarak birçok başarıda imzası bulunan Hurma, 26 Haziran 2018 de Fatih Karagümrük’e başkan olduğunda kırmızı-siyahlılar, 2. Lig’de kendi kendine yetmeye çalışan mütevazı bir semt takımı hüviyetindeydi.





Ancak Hurma ile birlikte büyük bir değişim geçiren Fatih Karagümrük, doğru projeler, doğru hedeflerle nerelere gelineceğinin en büyük göstergesi oldu. İlk olarak 2. Lig’de başlayan bir play-off macerası ve Şanlıurfa, Manisa Büyükşehir ve Sakaryaspor’u geçerek gelinen 1. Lig, İstanbul’un köklü ekibi için sadece bir durak olacaktı.

Nitekim daha geldiği yıl, Süper Lig ile kucaklaştı. Belki doğrudan gelemedi ama play-off süreci Karagümrük’e yetti. Yılmaz Vural’ın Akhisar’ını saf dışı bırakan kırmızı-siyahlılar, Adana Demirspor ile yaptığı finalle son buldu. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda 7-6 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig’e yükseldi.

Sahada çok zor bir mücadele olduğunu dile getiren Süleyman Hurma, “Tutkularımın peşinden gitmekten dolayı çok mutluyum. Bu işe çok az insan inandı. Benimle birlikte inanan aileme, oğluma ve bütün futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Onlar çok büyük bir iş yaptılar. Onlar da bizler de hiçbir zaman vazgeçmedik. Zaman zaman çok üzüldüğümüz anlar oldu ama şimdi bunları konuşmamamız lazım. Çünkü mutluyuz ve bunu bozmamak gerekir” yorumunu yaptı.

Arazi talebi

Bu kulübü aldığımda ilk sözünün “Karagümrüklüler sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar kısa vadeli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak” demiştim. İki senede bunu gerçekleştirdik şimdi ise diğer hedefimize gitmek için uğraşacağız” dedi.

1926 yılında kurulan Karagümrük Kulübü’nün tesisleri ve stadının olmadığını hatırlatan Hurma sözlerini şöyle tamamladı: “Biz onları yapacak vizyona sahibiz. Devletin parasını da istemiyoruz. Sadece devlet bize yer imkanı sunarsa hem tesislerimizi hem de stadımızı yapmayı becerebilecek kapasiteye sahibiz ve inşallah öyle de olacak. Eminim ki spor bakanımızda sayın devlet büyüklerimizde bu durumumuzu anlayışla karşılarlar. 36 yıl çok uzun bir süre ama Karagümrük’ün ne olduğunu bilmeyen çok insan var. Karagümrük bir futbol mabedidir; özellikle Vefa Stadı... Oradan ülkemizin en önemli sporcuları ve spor adamları çıkmıştır. İnşallah ortaya koyacağımız centilmenlikle Türk futboluna örnek olmak istiyoruz.”