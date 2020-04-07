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HaberlerMilli Takım Haberleri Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş
07.04.2020 - 12:19 |

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip startını verdiği ve tüm Türkiye'de büyük destek gören "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kişisel olarak en çok yardım yapanların isimleri netleşirken, zirvesinde Cihan Kamer'in olduğu listeye spor dünyasından giren tek isim, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkemizde de ciddi bir şekilde etkisini gösterirken, hem devlet nezdinde hem de özel kurumlarca adeta seferberlik ilan edildi ve birçok önlem ve yardım kampanyası hayata geçirildi.Bu kampanyaların en büyüğü olan ve Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ülke çapınca onbinlerce kişi ve kurum katkı sağladı.

Milliyet Gazetesi Ekonomi yazarı Şükrü Andaç köşesinde kampanyaya kişisel olarak 1 milyon TL ve üzeri bağış yapanların listesini yayınladı.

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SPOR DÜNYASINDAN BİR TEK ŞENOL GÜNEŞ VAR

Listenin ilk sırasında Cihan Kamer yer aldı. İş insanlarının ağırlıkta olduğu listeye spor dünyasından giren tek isim ise, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. Tecrübeli teknik adam, 1 milyon TL bağışta bulanarak 10 kişilik listede kendisine yer buldu.

10 kişilik listede şu isimler yer aldı;

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş

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