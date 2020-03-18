Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Blaise Matuidi'den corona virüs açıklaması: Belirtileri taşımıyordum
18.03.2020 - 15:52 |

Blaise Matuidi'den corona virüs açıklaması: Belirtileri taşımıyordum

Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Blaise Matuidi bir mesaj yolladı.

Blaise Matuidi'den corona virüs açıklaması: Belirtileri taşımıyordum

Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Blaise Matuidi, Instagram hesabından durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı ve dikkat çeken sözler kullandı.

Fransız oyuncu, "Pozitif çıktım. Zaten ben hep pozitif düşünürüm, bugün de pozitifim. Belirtileri taşımıyordum ve profesyonel bir futbolcu olarak, ayrıcalıklı bir tedavi alacağım. Eğer olmasaydım, muhtemelen virüs kaptığımı bile anlamazdım" ifadelerini kullandı.

Virüsün insanlığı birleştirdiğini de kaydeden Matuidi, "Bundan daha güçlü çıkacağız. Hepimize daha iyi olmayı, daha birlik olmayı, daha cömert olmayı öğretecek. Arkadaşlık ve destek mesajlarınız için teşekkürler. Disiplinli ve birlik olalım ki ailemize tekrar sarılalım, golleri takım arkadaşlarımızla kutlayalım. Pozitifim, başaracağız" dedi.

Blaise Matuididen corona virüs açıklaması: Belirtileri taşımıyordum

Olcay Şahan: "Sivas’da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'nin B planı hazır: Serdar Dayat - Şenol Çorlu

Fenerbahçe'nin B planı hazır: Serdar Dayat - Şenol Çorlu

Beşiktaş’ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş’ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Hüseyin Çimşir oyuncularını motive etmeye çalışıyor

Hüseyin Çimşir oyuncularını motive etmeye çalışıyor

Rodallega’dan liglerin devam etmesine ilişkin tepki

Rodallega’dan liglerin devam etmesine ilişkin tepki

Sıradaki Haber