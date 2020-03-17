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17.03.2020 - 21:31 |

Blaise Matuidi'nin corona virüs testi pozitif çıktı

Juventus'un yıldızı Blaise Matuidi'nin corona virüs testi pozitif çıktı. İtalyan devinde daha önce Rugani corona virüse yakalanmıştı.

Juventus'ta forma giyen Fransız oyuncu Blaise Matuidi'nin corona virüs testi pozitif çıktı. İtalyan devi bu gelişmeyi resmi hesabından duyurdu. Juventus'ta daha önce Rugani corona virüse yakalanmıştı.

Juventus Kulübü açıkladı

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Blaise Matuidi üzerinde yapılan testler sonucunda corona virus pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz 11 Mart'tan itibaren gönüllü olarak evinde karantinaya girmiştir. Matuidi'nin durumu sürekli olarak takip edilecektir. Şu an durumu oldukça iyi ve herhangi bir semptom göstermiyor" ifadeleri kullanıldı.  

Blaise Matuidinin corona virüs testi pozitif çıktı

Blaise Matuidinin corona virüs testi pozitif çıktı

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