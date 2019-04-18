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18.04.2019 - 11:46 |

Bobo FIFA’ya gitti

Brezilyalı futbolcu Bobo’nun, Alanyaspor’da ödenmeyen maaşları için FIFA’nın yolunu tuttuğu bildirildi.

Bobo FIFA’ya gitti
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Alanyaspor’a sezon başında imza atan ancak devre arasında kendisiyle yollar ayrılan Bobo’nun kulüp ile arasında ihtilaf olduğu öne sürüldü. Yazın iki yıllık kontrat ile kendisini turunucu-yeşilli kulübe bağlayan ve sonrasında sözleşmesi feshedilen oyuncu şu an kulüpsüz durumda bulunuyor.

750 bin dolarlık sözleşme

Avustralya’dan SBS’nin haberine göre 34 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor ile FIFA’lık oldu. Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Ocak’ta 34 yaşına giren, Kasım’dan beri kulüpsüz olan Bobo, Alanyaspor’u dokuz ay önce kendisine 750 bin dolar ödemeye ikna etmişti.

Uyuşmazlık Kurulu’na başvurdu

Hiç gol atamadan tamamladığı 11 maçlık Türkiye’deki dördüncü döneminin ardından tatsız koşullarda ayrıldı ve ödenmeyen maaşlarını FIFA Uyuşmazlık Kurulu üzerinden kovalıyor”.

Sydney ile görüşme halinde

Bobo’nun şu an Sydney FC’ye transfer olma ihtimali de bulunduğu aktarıldı. Menajerinin şu an eski kulübüyle görüşme halinde olduğu ancak sezonun henüz sürdüğü Avustralya liginde kulübün, sezon bitmeden bu transferle ilgili kesin bir adım atmak istemediği belirtildi.

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