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03.04.2020 - 20:10 | | AA

Bokstaki aÄŸÄ±r sÄ±klet unvan maçÄ± ertelendi! Joshua ve Pulev...

DÃ¼nya Boks BirliÄŸi, BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± boksÃ¶r Anthony Joshua'nÄ±n, Bulgar Kubrat Pulev ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± unvan maÃ§Ä± yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.Â

Bokstaki aÄŸÄ±r sÄ±klet unvan maçÄ± ertelendi! Joshua ve Pulev...

DÃ¼nya Boks BirliÄŸi (WBA), DÃ¼nya Boks Organizasyonu (WBO) ve UluslararasÄ± Boks Federasyonu (IBF) aÄŸÄ±r sÄ±klet kemerlerinin sahibi BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± boksÃ¶r Anthony Joshua'nÄ±n, Bulgar Kubrat Pulev ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± unvan maÃ§Ä± yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.Â 

Organizasyonun dÃ¼zenleyicisi Matchroom Boxing'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 20 Haziran'da Tottenham Hotspur StadÄ±'nda yapÄ±lmasÄ± planlanan maÃ§Ä±n ertelendiÄŸi belirtildi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n yeni tarihi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedilerek, "Tottenham Hotspur StadÄ±'nÄ±n bu dÃ¶vÃ¼ÅŸe ev sahipliÄŸi yapma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmaya devam edeceÄŸiz." denildi.

Bokstaki aÄŸÄ±r sÄ±klet unvan maÃ§Ä± ertelendi Joshua ve Pulev...

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