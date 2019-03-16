Borussia Dortmund uzatmalarda kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) bu sezon Bayern Münih ile şampiyonluk için mücadele eden Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'i 3-2 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Hertha Berlin, Bundesliga'nın 26. haftasında, Olimpiyat Stadyumunda Borussia Dortmund'u konuk etti.



Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 4. ve 35. dakikalarında Salomon Kalou ile 2-0 öne geçmesine karşın mağlup olmaktan kurtulamadı. Başkent ekibinde 85. dakikada Jordan Torunarigha ve 90 5. dakikada Vedad Ibisevic kırmızı kart ile oyun dışı kalan oyuncular oldu.



Borussia Dortmund'un golleri ise 14. dakikada Thomas Delaney ve 47. dakikada Dan-Axel Zagado ve 90 2. dakikada Marco Reus'tan geldi.



Şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet alan Borussia Dortmund, 60 puan ve maç fazlasıyla Bayern Münih'in 3 puan önünde bulunuyor. Hertha Berlin ise 35 puanla 10. sırada yer alıyor.



Borussia Dortmund'un en yakın takipçisi Bayern Münih yarın sahasında Mainz ile karşılaşacak.



Öte yandan bugün oynanan ve Wolfsburg'un Düsseldorf'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada, Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan 30. dakikada takımının ilk golünü kaydetti.