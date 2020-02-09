Borussia Dortmund'a Bayer Leverkusen'den zirve darbesi!

Almanya Birinci Futbol Ligiâ€™nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusenâ€™e 4-3 yenildi.Â

Bayer Leverkusen, Bundesligaâ€™nÄ±n 21. haftasÄ±nda BayArenaâ€™da oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 20. dakikasÄ±nda Kevin Vollandâ€™Ä±n golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Borussia Dortmund 22. dakikada Mats Hummels ve 33. dakikada Emre Canâ€™Ä±n topu filelere gÃ¶ndermesiyle skoru 2-1 yaptÄ±.Â

Ev sahibi ekip, 43. dakikada Kevin Volland ile bir gol daha buldu ve karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 2-2 berabere tamamlandÄ±. Ã‡ekiÅŸmeli geÃ§en karÅŸÄ±laÅŸmada sarÄ±-siyahlÄ±lar 65. dakikada Raphael Guerreiroâ€™nun golÃ¼yle durumu 3-2 yaparak bir kez daha Ã¶ne geÃ§ti.Â

Bayern Leverkusen 81. dakikada Lean Bailey ve 82. dakikada Lars Bender ile Ã¼st Ã¼ste iki gol daha attÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸmadan 4-3 galip ayrÄ±ldÄ±. Bu sonuÃ§la Borussia Dortmund 39 puanda kalÄ±rken, Bayer Leverkusen puanÄ±nÄ± 37â€™ye Ã§Ä±kardÄ±.

SarÄ±-siyahlÄ±larÄ±n devre arasÄ±nda Juventusâ€™tan kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Emre Can, Bundesligaâ€™ya dÃ¶ndÃ¼kten sonra oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§ta gol attÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmada ilk 11â€™de baÅŸlayan ve 87 dakika oyunda kalan TÃ¼rk asÄ±llÄ± Alman futbolcu Bundesligaâ€™da en son golÃ¼nÃ¼ 2014â€™Ã¼n mayÄ±s ayÄ±nda Bayer Leverkusen formasÄ±yla Eintracht Frankfurtâ€™a karÅŸÄ± kaydetmiÅŸti.

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