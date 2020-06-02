Bosna Hersek'te Saraybosna ÅŸampiyon ilan edildi

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle tescil edilirken, lider Saraybosna'nÄ±n ÅŸampiyon olduÄŸu duyuruldu.Â

Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NFSBIH) MÃ¼sabaka Komisyonunun Ã¶nerisini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere video konferans aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla toplanan Ä°cra Kurulu, mevcut koÅŸullarda devam etmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayan ligin geleceÄŸi ile ilgili nihai kararÄ± verdi.Â

AlÄ±nan karara gÃ¶re, salgÄ±n nedeniyle mart ayÄ±ndan beri oynanmayan ligde, 22. hafta sonunda 45 puanla lider konumda bulunan Saraybosna 2019-2020 sezonunun ÅŸampiyonu ilan edilirken, son iki sÄ±radaki Ã‡elik ve Zvijezda 09 takÄ±mlarÄ± da kÃ¼me dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

GeÃ§en sezon da ÅŸampiyon olan Saraybosna, tarihindeki yedinci ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti.Â

Ä°cra Kurulu ayrÄ±ca, bu sezonki Bosna Hersek KupasÄ± maÃ§larÄ±nÄ±n da oynanmayacaÄŸÄ±na karar verdi.Â

Ãœlkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) hÃ¼kÃ¼met, 31 MayÄ±s'tan itibaren liglerin yeniden oynanmasÄ±na yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaksa da diÄŸer entite SÄ±rp Cumhuriyeti'nde (RS) hÃ¼kÃ¼met, 1 Temmuz'dan Ã¶nce futbol maÃ§larÄ±nÄ±n oynanmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Ibrahimovic Inter'e ÅžampiyonluÄŸu Getiriyor