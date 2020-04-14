Brahim Darri: 'Galatasaray beni izliyor'

NEC Nijmegen'den Fatih Karagümrük'e transfer olan Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini izlediğini menajeri tarafından öğrendiğini söyledi.

"Wesley Sneijder'in memleketi"

Türkiye büyük bir ülke. İstanbul dünya şehri. Hiç uyumayan bir şehir. Türkiye'de futbol gerçekten tutkuyla yaşanıyor. Mesela bir gün taksiye bindim. Şoför "Nerelisin?" diye sordu. Amsterdam dedim. Wesley Sneijder'in memleketi. Çok güzel" dedi. İstanbul'da gerçekten mutluyum. Çok büyük, güzel ve sokakta gezebileceğiniz birçok yer var İnsanlar çok sıcak kanlı.

"Başkan, sponsor olmadan maaşları cebinden ödüyor"

Sneijder ve Van Persie, Türkiye'de oynadıklarında o zaman Türk futbolunu daha sıkı takip ettim. Fatih Karagümrüm'e gelmeden önce başlarda "İkinci lige gitmeli miyim?" diye düşünmüştüm. Ancak başkanla görüştük ve son derece netti. Şampiyonluk, Süper Lig'e çıkma hedefi. Proje ve hedef beni etkiledi. Başkan, sponsor olmadan maaşları cebinden ödüyor. Takımla çok ilgili.

"Galatasaray seni takip ediyor"

Türkiye'de oynadığım 6 maçın sonunda menajerimle görüştüm. Beni aradı ve "Galatasaray seni takip ediyor dedi. Normalde etkilenmemen için sana söylemezdim ama bu aynı zamanda senin ne kadar iyi futbolcu olduğunu, işini ne kadar doğru yaptığını gösteriyor dedi.

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