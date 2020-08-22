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22.08.2020 - 13:41 | | AA

Brezilyalı golcü futbolcu Pato, Sao Paulo'dan ayrıldı

Brezilya ekibi Sao Paulo'da forma giyen golcü futbolcu Alexandre Pato, takımından ayrıldığını açıkladı.

Brezilyalı golcü futbolcu Pato, Sao Paulo'dan ayrıldı
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Ayrılık kararını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Brezilyalı forvet Pato, "Bugün kariyerimin önemli bir bölümü daha kapandı. Burada bulunduğum 17 ay boyunca bana güvendikleri ve destek oldukları için Sao Paulo Kulübü ile taraftarlara teşekkür ederim. Sao Paulo formasını tekrar giymek benim için bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde Internacional ve Corinthians'ta görev yapan 30 yaşındaki Pato, İtalya'da Milan, İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Villarreal, Çin'de Tianjin Tianhai formaları giymişti. Daha önce 2014-2015 sezonunda da Sao Paulo'da top koşturan Pato, Mart 2019'da takıma dönmüştü.

Pato, geçen yıldan bu yana Sao Paulo'da 33 maça çıkmış ve 9 gol kaydetmişti.

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Brezilyalı golcü futbolcu Pato, Sao Paulodan ayrıldı

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