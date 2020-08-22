Son dakika | Jose Sosa transferi başkanı çıldırttı! Fenerbahçe...

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe’ye imza atan Jose Sosa’nın transferini değerlendirdi. Bordo-mavili ekipten ayrıldıktan sonra gideceği olası adresler arasında gösterilen eski takımı Estudiantes’in başkanı, futbolcuya son dönemdeki iletişim eksikliği nedeniyle sitem etti.



‘Transferi sosyal medyadan öğrendik’

Sosa’nın aynı zamanda eski takım arkadaşı olan Veron, Arjantin basınındaki ifadelerinde “Jose Sosa’nın kararını sosyal medyadan öğrendik. Bu iletişim kopukluğu başladığında kendisine ‘Eğer içinde şüphe varsa geri dönme’ demiştim. Benim tavsiyem bu şekilde olmuştu. Ülkeye dönmek 10 gün içinde alınacak bir karar değil. Çünkü hayatınızı nerede planlayacağınızı seçiyorsunuz. Ancak gerçekleşmeyen iletişimi sağlamak iyi olurdu” dedi.