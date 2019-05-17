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17.05.2019 - 14:46 |

Brice Dja Djedje, Ankaragücü'yle olan sözleşmesini feshetti!

Tiago Pinto ile dün yollarını resmen ayıran MKE Ankaragücü'nde yaprak dökümü sürüyor. Bugün de takımın bir diğer yıldız ismi Brice Dja Djedje, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Brice Dja Djedje, Ankaragücü'yle olan sözleşmesini feshetti!
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Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nde yaprak dökümü sürüyor.

Sezon başında Osmanlıspor'dan transfer edilen Portekizli sol bek Tiago Pinto'yla yolların ayrılmasının ardından bugün de takımın bir başka yıldız ismi Brice Dja Djedje, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Başkent ekibinin geçtiğimiz yaz Premier Lig ekibi Watford'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 19 maçta 1 asist kaydetmişti. Dja Djedje'nin kulübüyle olan mukavelesi 2020 yazında sona erecekti. (Fanatik)

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