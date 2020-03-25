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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Brighton & Hove Albion, sağlık çalışanlarına ücretsiz bilet verecek
25.03.2020 - 19:45 | | ANKARA (AA) -

Brighton & Hove Albion, sağlık çalışanlarına ücretsiz bilet verecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz maç bileti verileceğini açıkladı.

Brighton & Hove Albion, sağlık çalışanlarına ücretsiz bilet verecek

 Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan personele gelecek maçlarda kullanılmak üzere 1000 bilet bağışlanacağı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün üst yöneticisi (CEO) Paul Barber, "Futbolun şu anda herkesin aklındaki son şey olduğunun farkındayız ancak hepimiz adına ön cephede mücadele eden NHS çalışanlarına minnettarlığımızı göstermek istedik." ifadesini kullandı.

İngiliz ekibi, ülkedeki diğer kulüplere sağlık çalışanlarına ücretsiz bilet dağıtmaları yönünde çağrıda da bulundu.

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