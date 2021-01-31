Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı kadrosuna kattı
31.01.2021 - 10:41 | |   İSTANBUL (AA)

Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı renklerine bağladı.

Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı kadrosuna kattı
ABONE OL

Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Nets, Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden gibi yıldızlardan oluşan kadrosuna bir ismi daha kattı.  Nets'ten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki ABD'li şutör Shumpert ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

New York Knicks tarafından 2011 draftının birinci tur 17. sırasında seçilen 30 yaşındaki Shumpert, daha sonra Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings, Houston Rockets ve son olarak 2019'da Brooklyn Nets forması giymişti.

Cavaliers ile 2016'da şampiyonluk yaşayan Shumpert, NBA'de maç başına 7,2 sayı, 3,3 ribaunt, 1,8 asist, 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

Brooklyn Nets, Iman Shumpertı kadrosuna kattı


Michael Frey'in iki golü takımına yetmedi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivasspor'dan Boyd için teklif
    Sivasspor'dan Boyd için teklif
  2. Fernando Muslera güvencesi
    Fernando Muslera güvencesi
  3. Almanya'da amatör futbola kovid-19 darbesi
    Almanya'da amatör futbola kovid-19 darbesi
  4. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
    Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  5. Bursa'da korkutan anlar!
    Bursa'da korkutan anlar!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı kadrosuna kattı

Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı kadrosuna kattı

Bordeaux, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi kiraladı

Bordeaux, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi kiraladı

NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de gecenin sonuçları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet