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23.03.2020 - 09:33 |

Bu bir mucize! Felç olmuştu ama 10 hafta sonra...

10 hafta önce felç kalan Rugby yıldızı Michael Fatialofa mucizevi bir şekilde yürümeye başladı.

Bu bir mucize! Felç olmuştu ama 10 hafta sonra...
Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Rugby takımı The Worcester'ın yıldızı Michael Fatialofa, 10 hafta önce korkunç bir sakatlık yaşadı.

27 yaşındaki yıldız 4 Ocak'ta Saracens takımına karşı oynanan maçta boynuna aldığı darbeyle yerde kaldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Fakat çok geçmeden Michael Fatialofa'nın boyundan aşağısının felç kaldığı anlaşıldı.

Fakat sadece 10 hafta sonra yıldız oyuncu inanılmaz bir şekilde yürümeye başladı. Fatialofa'nın yürürken videosunu paylaşan eşi Tatianna, 'Tıp uzmanlarının bile açıklayamadığı bir mucizeye tanıklık ediyorsunuz.' sözlerini sarf etti.

Bu mucizeye rağmen Fatialofa'nın rugby'ye geri dönmesi zor gözüküyor.

Bu bir mucize Felç olmuştu ama 10 hafta sonra...

Simon Falette çalışmalarını sürdürüyor
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