Bu gurur Kayaalp'in

5 milyondan fazla oy geldi

Bu yıl 66.’sı düzenlenen Gillette - Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Volkswagen Arena’da yapılan organizasyonda, 2019 yılında zirveye çıkanlar ödüllerini aldı. Mart ayında düzenlenmesi planlanan ancak dünyayı sarsan Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmek zorunda kalan etkinlik önceki gece seyircisiz gerçekleşti. TV8’den canlı olarak yayınlanan organizasyonun sunuculuğunu Cem Davran ile Damla Uğurtürk yaptı. Beş milyondan fazla sporseverin oy kullandığı dünya spor tarihinin en uzun soluklu anketinde Yılın Sporcusu ödülü 2019’un Dünya Şampiyonu güreşçisi Rıza Kayaalp’e gitti.

Tek eksiğim olimpiyat altını

Ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan alan Kayaalp, “2020 herkes için kötü geçti. Önce pandemi, son olarak yaşanan İzmir’deki deprem felaketi... Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyorum. Beni bu ödüle layık gören halkımıza teşekkür ediyorum. Ben Yozgat’ta dünyaya geldim. 11 yaşında güreşe başladıktan sonra hedefim ülkeme madalyalar kazandırmaktı. 2005 yılında ilk madalyamı aldıktan sonra ‘her zaman yeni hedef koyacaksın kendine’ dedim. İki kez olimpiyatlarda kürsüye çıktım. Ama altınım eksik. İnşallah 2021 Tokyo’da o eksiğimi kapatacağım” dedi.

‘Çıtayı daha da yukarı taşıyacağız’

‘66 yıl, dile kolay’Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “66 yıl, dile kolay. Milliyet ailesine ve sponsorlarına tebriklerimi sunuyorum. Spor hakikaten birleştiren, rehabilite eden önemli bir olgu. Spor konusunda ülkemizin potansiyelini daha yukarıya taşımak, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak, 83 milyonun ortak düşüncesi. Bugün ödül alan arkadaşlarımın ayrı hikayesi var. Her biri emeği, inancı ortaya koyuyor. Her birini gönülden tebrik ediyorum” dedi.

‘Özeleştiri de gerek’

Kasapoğlu, “Ülkemizin her alanda olduğu gibi sporda da çok büyük iddiası var. İddianın yanında çok büyük bir gayret de var. Sporu ve sporcuyu hem seven hem de destek veren bir Cumhurbaşkanımız var. İnşallah o çıtayı yukarıya taşıyacağız, bu bizim görevimiz. Bizim spor noktasındaki başarımızın çok daha farklı boyutlara gelmesi için de gerektiğinde özeleştiri yapabilmemiz, gerektiğinde yeni anlayışlarla yola devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Yılın Antrenörü: ŞENOL GÜNEŞ

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Yılın Antrenörü ödülünü A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e verdi. Güneş, “Hepimiz ayrı duyguları paylaşıyoruz. Maske, mesafe ve hijyeni her fırsatta söylüyoruz. Bunun en güzel örneğini de bu gecede görüyoruz. 66 yıldır sürekli bir hal almış, kalitesini hiç bozmayan bu ödül töreninde başta Yıldırım Demirören’e, Spor Müdürü Tayfun Bayındır’a ve Milliyet çalışanlarına, ayrıca verdikleri oylardan dolayı okuyuculara teşekkür ediyorum” diye konuştu.





Alkışlar Boyacı’ya

50 metre Sırtüstü Dünya Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak bir ilki gerçekleştiren Sümeyye Boyacı hem Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu hem de Yılın Paralimpik Sporcusu ödüllerine layık görüldü.

Ödüllerini TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’ten alan Boyacı, “Öncelikle İzmir’de yaşanan depremden dolayı bu ödülleri buruk bir mutlulukla alıyorum. Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Bu ödül hayata tutunmamızın, azmimizin bir karşılığı. Ödülümü antrenörüme, aileme ve federasyonumuza armağan ediyorum” dedi.

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: MERİH DEMİRAL

Törende Yılın Çıkış Yapan Sporcusu kategorisinde zirveye İtalya’nın Juventus takımında forma giyen Merih Demiral çıktı. Ödülü vermek üzere sahneye Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan çıktı. Yoğun maç trafiği nedeniyle törene gelemeyen Demiral’ın ödülünü babası Nazım Demiral aldı. Merih Demiral gönderdiği mesajda “Öncelikle deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyorum. Yoğun maç temposu nedeniyle aranızda bulunamıyorum. Her zaman destekçim olan ailem ve ekibime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gillette Yılın Futbolcusu: ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Milliyet okurları Gillette Yılın Futbolcusu kategorisinde birincilik kürsüsüne Leicester City’de top koşturan Çağlar Söyüncü’yü çıkardı. Ödülü Türk Futbolu’nun önemli ismi Teknik Direktör Mustafa Denizli açıkladı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle törene katılamayan Söyüncü’nün ödülünü menajeri Utku Cenikli alırken, milli oyuncu gönderdiği video mesajında, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Umarım böyle afetler daha az hasarla atlatılır. Bu ödülü almak gerçekten gurur verici. İnşallah yeni ödüllerle karşınızda olurum” dedi.

Yılın Takımı: A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, Yılın Takımı seçildi. Ay-Yıldızlı ekibimize ödülünü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir verdi. Özdemir, “Milliyet’i tebrik etmek istiyorum. 66 yıl böyle bir geceyi yapmak kolay değil” derken, 2019 yılında milli formayla ter döken Emre Belözoğlu, “2020 gerçekten zor bir sene oldu. Önce pandemi, ardından kayıplarımız var. Fenerbahçe TV çalışanı Dilan Kemer’i kaybettik. Son olarak da İzmir depremi... Eşim İzmirli. Gerçekten çok üzücü günler. Böyle bir gecenin sporcuyu fazlasıyla motive ettiğini söyleyebilirim. Bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. 91 saat göçük altında kaldı Ayda. Onu gördükten sonra çok mutlu olduk. Bu ülkenin gençlerine inanalım, güvenelim. Türkiye varsa umut sonsuzdur” ifadelerini kullandı.