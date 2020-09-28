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HaberlerMisli.Com 3.Lig Haberleri "Bucaspor markasını Anadolu'ya yayıyoruz"
28.09.2020 - 15:04 |

"Bucaspor markasını Anadolu'ya yayıyoruz"

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, Bucaspor’un Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki spor okullarını ziyaret etti. Aktaş, bu bölgedeki spor okulu sayısının artacağını belirtti, "Daha fazla gencimizi futbolla buluşturup, hayallerine basamak olacağız" dedi

"Bucaspor markasını Anadolu'ya yayıyoruz"
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Berke Mankır - Milliyet

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta son olarak deplasmanda Diyarbekirspor’u 2-1 yenen ve 2 maçta 6 puanı hanesine yazdıran Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, Diyarbakır başta olmak üzere Bucaspor’un Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki spor okullarını gezdi. Bu bölgedeki spor okullarının sayısının hızla artacağını ifade eden Aktaş, yetenekli isimlerin kadroya dahil edileceğini söyledi. Aktaş ayrıca Bucaspor’un daha fazla yetiştiren bir kulüp olacağını dile getirdi.

'Daha aktif olacağız'

Bucaspor spor okullarının ülke futboluna kazandırdığı futbolculara dikkat çeken Aktaş, "Spor okullarımız bizim için değerli. Bu okullarımızın sayısını artırarak daha aktif hale getireceğiz. Şu an halihazırda kadromuzda bulunan oyuncularımızın yüzde 50’si spor okulu patentli. İlk 11’imizde de birçok oyuncumuz altyapımızdan yetişti. Biz de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki spor okulu sayımızı çoğaltarak genç yeteneklerimizi kadromuza dahil etmek istiyoruz. Anadolu'nun cevherlerine şans kapısı olacağız" şeklinde konuştu.

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