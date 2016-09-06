Bugün tamamlanan maçı Arnavutluk kazandı

Futbolda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Arnavutluk, yağmur nedeniyle yarıda kalan ve bugün tamamlanan maçta sahasında Makedonya'yı 2-1 mağlup etti.



Loro Boriçi Stadı'nda Arnavutluk ile Makedonya arasında dün oynanan ve yağmur nedeniyle yarıda kesilen karşılaşmaya, 77. dakikada 1-1'lik skor eşitliğiyle kaldığı yerden devam edildi.



FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği maçın 89. dakikasında Bekim Balaj'ın attığı golle 2-1 öne geçen ev sahibi Arnavutluk, mücadeleden bu skorla galip ayrılarak elemelere 3 puanla başladı.



Arnavutluk, karşılaşmanın 9. dakikasında Armando Sadiku'nun golüyle 1-0 öne geçmiş, Ezdjan Alioski ise 51. dakikada bulduğu golle Makedonya'ya 1-1'lik eşitliği getirmişti.



G Grubu'nda Liechtenstein'ı 8-0 yenen İspanya, ilk maçlar sonunda averajla liderliğe yerleşti. İsrail'i 3-1 mağlup eden İtalya ikinci, grubun diğer galibiyet elde eden takımı Arnavutluk ise üçüncü sırayı aldı.

