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06.09.2016 - 17:17 | | İSTANBUL (AA)

Bugün tamamlanan maçı Arnavutluk kazandı

G Grubu'nda yağmur nedeniyle yarıda kalan ve bugün tamamlanan maçta Arnavutluk, sahasında Makedonya'yı 2-1 yendi.

Bugün tamamlanan maçı Arnavutluk kazandı
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Futbolda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Arnavutluk, yağmur nedeniyle yarıda kalan ve bugün tamamlanan maçta sahasında Makedonya'yı 2-1 mağlup etti.

Loro Boriçi Stadı'nda Arnavutluk ile Makedonya arasında dün oynanan ve yağmur nedeniyle yarıda kesilen karşılaşmaya, 77. dakikada 1-1'lik skor eşitliğiyle kaldığı yerden devam edildi.

FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği maçın 89. dakikasında Bekim Balaj'ın attığı golle 2-1 öne geçen ev sahibi Arnavutluk, mücadeleden bu skorla galip ayrılarak elemelere 3 puanla başladı.

Arnavutluk, karşılaşmanın 9. dakikasında Armando Sadiku'nun golüyle 1-0 öne geçmiş, Ezdjan Alioski ise 51. dakikada bulduğu golle Makedonya'ya 1-1'lik eşitliği getirmişti.

G Grubu'nda Liechtenstein'ı 8-0 yenen İspanya, ilk maçlar sonunda averajla liderliğe yerleşti. İsrail'i 3-1 mağlup eden İtalya ikinci, grubun diğer galibiyet elde eden takımı Arnavutluk ise üçüncü sırayı aldı.

Paris Saint-Germain'li oyuncular savunma antrenmanı yaptılar
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