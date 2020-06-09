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09.06.2020 - 23:42 | | AA

Bülent Uygun: "Sneijder'e 'Ne zaman istersen, gelebilirsin' dedim"

Yukatel Denizlispor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun, HollandalÄ± eski yÄ±ldÄ±z futbolcu Wesley Sneijder ile yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, kendisine kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini bildirdi.Â

Bülent Uygun: "Sneijder'e 'Ne zaman istersen, gelebilirsin' dedim"
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun, antrenÃ¶rlÃ¼k eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen HollandalÄ± eski yÄ±ldÄ±z futbolcu Wesley Sneijder ile yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, kendisine kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini bildirdi.Â 

Uygun, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, teknik direktÃ¶r olarak gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± Katar'Ä±n El-Gharafa takÄ±mÄ±nda Sneijder ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â 

Futbolculuk kariyerini noktalayan oyuncunun antrenÃ¶rlÃ¼k eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Uygun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Kendisi iyi bir GalatasaraylÄ± olarak, Galatasaray'da Ã§ok seviliyor. Galatasaray Ã§aÄŸÄ±rÄ±rsa oraya koÅŸa koÅŸa gider diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Gelecekte eski takÄ±mlarÄ± Real Madrid ve Inter'de teknik direktÃ¶r olarak Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± hedefliyor. AntrenÃ¶rlÃ¼k iÃ§in Ã§ok istekli ve eÄŸitimlere devam ediyor. Sneijder'in Denizlispor'daki teknik ekibimde her zaman yeri var. Sneijder'e 'Ne zaman istersen, gelebilirsin. KapÄ±mÄ±z sonuna kadar aÃ§Ä±k' dedim."Â 

Uygun, 15 Haziran Pazartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacaklarÄ± maÃ§a Ã§ok iyi hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

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BÃ¼lent Uygun: Sneijdere Ne zaman istersen, gelebilirsin dedim

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