Denizlispor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun, "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

Yukatel Denizlispor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda yapÄ±lan "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na videolu mesajla destek verdi.

Uygun, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "CanÄ±m TÃ¼rkiye'm lÃ¼tfen evinde kal. Sevgili Denizliler Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in evinizde kalÄ±n. Bu bir grip virÃ¼sÃ¼ deÄŸil. Bu Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir salgÄ±n. Ve dolayÄ±sÄ±yla hepiniz birer doktor gibi, hijyeninizden sorumlusunuz. O yÃ¼zden evinizde kalÄ±n, saÄŸlÄ±cakla kalÄ±n. Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in ve lÃ¼tfen kalÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼lke, vatan ve bÃ¼tÃ¼n sevdiklerin iÃ§in lÃ¼tfen evinizde kalÄ±n. Birbirinizle kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda da sevgiyle ve aÅŸkla bakÄ±n." mesajÄ±nÄ± verdi.

65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ taraftarlar Ã¼cretsiz maÃ§ izleyecek

Bu arada Yukatel Denizlispor, sahasÄ±nda yapacaÄŸÄ± ilk seyircili maÃ§ta 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlardan Ã¼cret alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Eli Ã¶pÃ¼lesi, 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ deÄŸerli bÃ¼yÃ¼klerimiz; bugÃ¼nlerde Ã¶ncelikle kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in evde kalmalÄ±, devletimizin sizleri korumak amaÃ§lÄ± almÄ±ÅŸ olduÄŸu karara uymalÄ±sÄ±nÄ±z. BugÃ¼nlerde evde Ã§ok sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyor ve ilk seyircili maÃ§Ä±mÄ±zda sizleri misafir etmekten onur duyacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmenizi istiyoruz. 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ siz deÄŸerli taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n biletlerini Ã¼cretsiz yÃ¼kleyeceÄŸimiz, stadyumda sizlere sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± sarÄ±larak hasret gidereceÄŸimiz ilk seyircili maÃ§Ä±mÄ±zÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyor, o zamana kadar kendinize Ã§ok iyi bakmanÄ±zÄ± diliyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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